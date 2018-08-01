 اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية | بوليتيك

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية | دولي

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة | اقتصاد

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق | مجتمع

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق

المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات أبرامز الأمريكية | اقتصاد

المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات ''أبرامز'' الأمريكية

عاجل..وفاة رشيد طه أحد أشهر فناني الراي | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة رشيد طه أحد أشهر فناني الراي

مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس | بوليتيك

مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط | مجتمع

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط

فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة | مجتمع

فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 12:23 اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق | مجتمع
اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق
يدخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع

شوف تيفي و.م.ع

يدخل قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.

ويروم قانون 13-103 وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء، التي تعود لأسباب متعددة مرتبطة أساسا بموروثات ثقافية داخل المجتمع المغربي، مطبوعة بنظرة دونية للمرأة، يعززها ارتفاع نسبة الأمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، والفقر الذي تنعكس تداعياته بشكل أكبر على عنصر الإناث داخل المجتمع.
واعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، القانون 13-103 من أهم القوانين المغربية، بعد مدونة الأسرة في مجال إنصاف المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا القانون الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، تم خلاله الإنصات للجميع في إطار مقاربة تشاركية ، والأخذ بالمذكرات الصادرة عن المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المذكرات الأخرى ، فضلا عن ترجمة مقترحات جمعيات المجتمع المدني، خصوصا منها الجمعيات النسائية التي تشتغل على قضايا العنف.

وأشارت الحقاوي إلى أن القانون 13-103 بتبنيه مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، يستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة ، لافتة الانتباه إلى أن تنصيص القانون على اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها سبب من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني، يعد من الأبعاد الأساسية في هذا القانون.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة حقوق نساء حقاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط | مجتمع

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط

فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة | مجتمع

فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة

وجدو راسكم..أمطار قوية ورياح بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع

وجدو راسكم..أمطار قوية ورياح بهذه المناطق اليوم الأربعاء

الجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية تدق ناقوس الخطر للاختلالات التي تشوب مشروع تدريس اللغة الأمازيغية بإقليم اشتوكة أيت بها | مجتمع

الجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية تدق ناقوس الخطر للاختلالات التي تشوب مشروع تدريس اللغة الأمازيغية بإقليم اشتوكة أيت بها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة - قــــصـــة الـــزوجــــة و طــــيــــاب | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة - قــــصـــة الـــزوجــــة و طــــيــــاب

سحر و شعوذة بالمقابر..شهادات صادمة ووقائع حية | خارج البلاطو

سحر و شعوذة بالمقابر..شهادات صادمة ووقائع حية

وفاة سائق سيارة إسعاف في ظروف غامضة بالبيضاء | خارج البلاطو

وفاة سائق سيارة إسعاف في ظروف غامضة بالبيضاء

معاناة مواطنة كتعيش فبيت مع بنتها وراجلها كينعس فالزنقة | حالة خاصة

معاناة مواطنة كتعيش فبيت مع بنتها وراجلها كينعس فالزنقة

﻿

آخر المستجدات

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية | بوليتيك
منذ 3 ثواني

الاتحاد الاشتراكي: إصلاح منظومة التعليم يجب أن يتم دون اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية | دولي

فضيحة وبالصور..قيادي في البوليساريو غتاصب شابة برازيلية

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة | اقتصاد

الأمم المتحدة تشيد باستخدام المغرب للطاقة النظيفة

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق | مجتمع

اليوم يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.