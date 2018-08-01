المغرب يستعد لاستقبال دفعة جديدة من دبابات ''أبرامز'' الأمريكية ﻿

يستعد المغرب لتسلم الدفعة الأخيرة من دبابات أبرامز الأمريكية الصنع، وهي دفعة متطورة، ومزودة بتقنية الليزر، وقد بدأ بشحنها في قطارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي.

شوف تيفي

يستعد المغرب لتسلم الدفعة الأخيرة من دبابات أبرامز الأمريكية الصنع، وهي دفعة متطورة، ومزودة بتقنية الليزر، وقد بدأ بشحنها في قطارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت الأحداث المغربية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، استنادا للموقع الأمريكي ''ديفاس وورلد'' المتخصص في الصفقات العسكرية، أن المغرب سيتسلم الدفعة المتبقية، وعددها 168 دبابة أبرامز، في نسخة جديدة متطورة من حيث التدريع، مماثلة لنسخة السعودية، وبالتالي تتفوق النسخة المغربية على جميع النسخ العربية الأخرى، وتحتل الرتبة الأولى عربيا.

وحسب الموقع، فإن شركة ''نور ثروب غرومان'' الأمريكية ، حصلت على عقد مبيعات عسكرية أجنبية، لتزويد الدبابات بالليزر لخزان MIA2S المغربي، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية.

ويشير المصدر إلى أن المغرب بهذه الدفعة الجديدة ، يكون قد اقتنى 220 دبابة ابرامز، تم تجديدها للمملكة وفق برنامج خاص، حيث تم تلوين الخزانات، بشكل مختلف، مع التمويه المصمم خصيصا للمغرب.