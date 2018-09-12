عاجل..وفاة رشيد طه أحد أشهر فناني الراي ﻿

فارق الفنان الجزائري الشهير رشيد طه، الحياة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، إثر إصابته بنوبة قلبية وهو نائم داخل منزل بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

فارق الفنان الجزائري الشهير رشيد طه، الحياة، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، إثر إصابته بنوبة قلبية وهو نائم داخل منزل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، قبل قليل، فإن الفنان الجزائري عثر عليه ميتا داخل منزل، وقد بين الفحص الأولي الذي أجري له، على أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بنوبة قلبية خلال نومه.

تجدر الإشارة إلى أن رشيد طه البالغ من العمر قيد حياته 59 سنة، عاش لسنوات طويلة بفرنسا، وكان من بين أشهر فناني الراي، وقد شارك في ملحمة ''أن دو تروا سولاي'' إلى جانب الشابين خالد وفضيل.