مجلس جامعة الدول العربية يشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس ﻿

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء أمس الثلاثاء، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة

شوف تيفي و.م.ع

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء أمس الثلاثاء، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وثمن وزراء الخارجية العرب في قرار صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ150 لمجلسهم الوزاري بالقاهرة، الجهود التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في المحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري للمدينة.

وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه القاطع للعمل العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي والمسمى بـ ''قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي''، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وحق تقرير المصير.

كما طالب المجلس، المجتمع الدولي والمحاكم والبرلمانات الدولية برفض وتجريم هذا العمل العنصري، ودفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإلغائه والالتزام بالقيم الأخلاقية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.