 ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط ﻿
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ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط | مجتمع

ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط

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ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 10:40 ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط | مجتمع
ردا على تدوينات نشرها ناشط حقوقي..هذه تفاصيل التدخل الأمني وقطرِ سيارته إلى المحجز البلدي بالرباط
تعليقا على تدوينة نشرها ناشط حقوقي حول تعرضه للسب والشتم من قبل عناصر الشرطة، وذلك بعد توقيفه من قبل دورية أمن بسبب احتجاجه على قطر سيارته للمحجز البلدي،

''شوف تيفي''

تعليقا على تدوينة نشرها ناشط حقوقي حول تعرضه للسب والشتم من قبل عناصر الشرطة، وذلك بعد توقيفه من قبل دورية أمن بسبب احتجاجه على قطر سيارته للمحجز البلدي، أفاد مصدر أمني أن الأمر يتعلق في حقيقته بخلاف تطور لتبادل العنف اللفظي بين المعني بالأمر من جهة وحارس للسيارات من جهة ثانية، تدخلت على إثره دورية للشرطة، دون أن يكون للأمر علاقة بتوقيف المعني بالأمر أو إخضاعه لأي تدبير مقيد للحرية.

وأفاد المصدر الأمني أن المعني بالأمر دخل في خلاف مع حارس السيارة بعد وقوفه على قطر سيارته التي كانت مركونة بشكل غير قانوني بالشارع العام، وهو الأمر الذي صادف مرور دورية لشرطة النجدة عملت على مرافقة الطرفين بناء على رغبتهما لمقر مداومة منطقة أمن حسان بالرباط.

وبمقر المداومة، يضيف المصدر ذاته، لم يرغب أي من الطرفين في متابعة خصمه، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه المستجدات، لتصدر تعليماتها بتضمين هذه المعطيات ضمن سجلات المداومة، دون اتخاذ أي إجراء آخر.

وأبرز ذات المصدر أن مصالح الأمن تفاعلت بجدية مع ما ورد في هذه التدوينة، حيث تبين من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن الرباط أن المعني بالأمر، الذي كان مرفوقا بمحامية من هيئة الرباط، لم يخضع لأي إجراء مقيد للحرية أو تعامل ماس بكرامته ، في حين اقتصرت معالجة مصالح الأمن للواقعة على التدخل لفض الخلاف الذي وقع بينه وبين حارس السيارات، في إطار مهني وتحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أن المعني بالأمر، قام لاحقا خلال نفس الليلة بأداء مبلغ المخالفة الجزافية التصالحية المتعلقة بركن سيارته في وضعية غير قانونية .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصالح الأمن حارس السيارة الإشراف الفعلي الشرطة

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