فيديو جد صادم..إسبانيون بلباس خفر السواحل كيحركو مغاربة من شاطئ بطنجة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه يوثق للحظة قيام إسبانيين يرتدون ملابس خفر السواحل الإسبانية، بمساعدة مغاربة على الهجرة إلى إسبانيا

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم، قيل إنه يوثق للحظة قيام إسبانيين يرتدون ملابس خفر السواحل الإسبانية، بمساعدة مغاربة على الهجرة إلى إسبانيا بواسطة زورق.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول الفيديو، جرت خلال الأسبوع الجاري بشاطئ سيدي قنقوش القريب من مدينة طنجة، حيث أقدم إسبانيون على متن زورق، بنقل العشرات من المغاربة في اتجاه السواحل الإسبانية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، نشرت مجموعة من الفيديوهات المثيرة التي توثق للحظة قيام العشرات من المغاربة بالهجرة إلى إسبانيا، عبر قوارب الموت.