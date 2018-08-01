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ترامب لا يخشى إيداعه السجن

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 09:24 ترامب لا يخشى إيداعه السجن | دولي
ترامب لا يخشى إيداعه السجن
كشف دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة ''إيه بي سي''، أنه لا يخشى دخول السجن بسبب التحقيقات الجارية حول احتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.

''شوف تيفي''

كشف دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة ''إيه بي سي''، أنه لا يخشى دخول السجن بسبب التحقيقات الجارية حول احتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، فقد قال ترامب الابن أن الرئيس الأمريكي قلص عدد معاونيه بشكل كبير وحصرهم بعدد قليل من الأشخاص الذين يثق بهم في البيت الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن دونالد ترامب جونيور البالغ من العمر 40 سنة، مستهدف من قبل المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

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