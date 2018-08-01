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انتخاب السفير هلال رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 09:19 انتخاب السفير هلال رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي | بوليتيك
انتخاب السفير هلال رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
تم، يوم أمس الثلاثاء، انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إيكوسوك) التابع للمنظمة الأممية، وذلك

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تم، يوم أمس الثلاثاء، انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إيكوسوك) التابع للمنظمة الأممية، وذلك برسم الفترة 2018/2019.

وجرى هذا الانتخاب خلال الاجتماع الأول لمكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة سفيرة سانت فنسنت وغرينادين، إنغا روندا كينغ، وبحضور نواب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بينهم السفير هلال إلى جانب سفيري النرويج والفلبين بنيويورك،على التوالي، توري هاتريم، تيودورو لوبيز لوكسين جونيور.

ويعزز هذا الانتخاب الدور الذي يضطلع به المغرب في المجال الإنساني، كما يشكل اعترافا من طرف الأمم المتحدة بالعمل وبالعناية الإنسانية التي ما فتئ الملك محمد السادس، يوليها للأشخاص المتضررين من النزاعات أو من الكوارث الطبيعية في مختلف أرجاء العالم.

ويمثل هذا القسم كافة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتناول القضايا الإنسانية. ويشكل فرصة فريدة لكافة الفاعلين في المجال الإنساني، لاسيما الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي، والقطاع الخاص والمجتمعات المعنية لمناقشة القضايا الإنسانية الطارئة والعاجلة.

كما يعد هذا القسم، منذ إحداثه سنة 1998، أرضية أساسية لمناقشة القضايا المرتبطة بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.

وتنعقد اجتماعات قسم الشؤون الإنسانية خلال شهري ماي ويونيو، بالتناوب،بين جنيف ونيويورك.

ويشمل جدول أعمال اجتماعات القسم لسنة 2019،التي ستنعقد في جنيف، مناقشة عامة وجلسات نقاش رفيعة المستوى، وعددا من الأحداث الموازية.

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