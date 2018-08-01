وجدو راسكم..أمطار قوية ورياح بهذه المناطق اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء ، مرور سحب غير مستقرة مع سقوط زخات مطرية ورعد محليا قويا بمعظم مناطق البلاد ، خاصة بالمرتفعات ، والمنطقة الشرقية، والمناطق الوسطى ، والأقاليم

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء ، مرور سحب غير مستقرة مع سقوط زخات مطرية ورعد محليا قويا بمعظم مناطق البلاد ، خاصة بالمرتفعات ، والمنطقة الشرقية، والمناطق الوسطى ، والأقاليم الجنوبية ، والجنوب الشرقي . كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في غالب الأحيان بالبلاد .

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ، خلال الصباح ، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى . كما سيلاحظ تناثر حبات رملية بكل من الجنوب الشرقي ،وداخل الأقاليم الجنوبية .

أما الرياح ، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، جنوبية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية ، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي .وستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي الأرجاء . وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات وبالسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 23 و28 درجة بالسايس ، واللوكوس ، والغرب ، وأقصى الجنوب الشرقي ، وبالمناطق الوسطى ، وداخل الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 18و 23 درجة عموما بباقي المناطق.

ستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية ، والسواحل الوسطى ، وشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 26 و31 درجة بمنطقة طنجة ، والجنوب الشرقي للبلاد ، وهضاب الفوسفاط ، ووالماس ، وسوس ، وبالقرب من السواحل . وستكون ما بين 31 و 36 درجة داخل السهول ، والسايس ، وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وقليل الهيجان بين مهدية وطرفاية وبوجدور والكويرة ، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.