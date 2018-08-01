طرد إمام مغربي من إسبانيا لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب» ﻿

شرعت السلطات الأمنية الإسبانية في اتخاذ تدابير إدارية لطرد إمام مغربي في خيرونا بكاطالونيا وذلك للاشتباه في علاقته بتنظيمات إرهابية.

شوف تيفي

شرعت السلطات الأمنية الإسبانية في اتخاذ تدابير إدارية لطرد إمام مغربي في خيرونا بكاطالونيا وذلك للاشتباه في علاقته بتنظيمات إرهابية.

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن المديرية العامة للشرطة الإسبانية تسعى إلى طرد «م. ط» وهو إمام ورئيس مركز إسلامي لبلدة سالت المحاذية لخيرونا بسبب الإرهاب.

وفي هذا الإطار، ذكرت القناة التلفزية ''TV3 '' أن السلطات الأمنية ستطالب بطرد الإمام المغربي بسلك مسطرة إدارية وليس قضائية، وهو ما يعني أن الإمام المذكور لن يكون عليه المثول أمام قاضٍ وأن طرده سيتم بسرعة، وتعتبر هذه المسطرة استثنائية ويتم اللجوء إليها فقط عندما يكون هناك «خطر على الأمن الوطني» أو تهديد للتعايش بين المواطنين.

وتقول المديرية العامة للشرطة الإسبانية إن الإمام المغربي لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب» وأنه « يشيد بالإرهاب في الدوائر المقربة منه».