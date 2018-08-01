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فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 01:48 فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب | دولي
فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب
بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أشغال الدورة ال 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمشاركة المغرب.

شوف تيفي و.م.ع

بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أشغال الدورة ال 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمشاركة المغرب.

وتمثل المملكة في هذا الاجتماع، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة.

وبخصوص القضية الفلسطينية،على خلفية قرار الإدارة الأمريكية وقف مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ''أونروا''، شدد وزراء الخارجية العرب، على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها لفائدة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، يمثل مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية، معتبرين أن الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس.

واتفق المشاركون، على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن، بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأونروا (تركيا)، وبدء التحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار هذه الهيئة الدولية في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي.

وسيناقش وزراء الخارجية العرب موضوع ترشيح اليمن، للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، وطلب العراق إلغاء نسبة 75 في المئة من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية، في إطار جامعة الدول العربية وطلبه سداد 25 في المئة من هذه الديون فقط.

‫شوف تيفي

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المغرب مصر القاهرة مجلس وزراء الخارجية العرب

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