 بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس: لافرق في المغرب بين المسلمين واليهود | بوليتيك

الملك محمد السادس: لافرق في المغرب بين المسلمين واليهود

طرد إمام مغربي من إسبانيا لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب» | حوادث و حقوق

طرد إمام مغربي من إسبانيا لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب»

فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب | دولي

فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب

بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي | دولي

بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي

بالصورة..صدمة وسط مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة حراكة وسط البحر | مجتمع

بالصورة..صدمة وسط مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة ''حراكة'' وسط البحر

وزير التعليم الفرنسي: اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها | بوليتيك

وزير التعليم الفرنسي: اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها

مثير..سحت الليل يقع في يد الدرك الملكي وها كيفاش تشد وشحال لقاو عندو ديال المخدرات | حوادث و حقوق

مثير..''سحت الليل'' يقع في يد الدرك الملكي وها كيفاش تشد وشحال لقاو عندو ديال المخدرات

الممثلة سحر الصديقي تضع مولودتها وها أشنو سماتها | ثقافة و فنون

الممثلة سحر الصديقي تضع مولودتها وها أشنو سماتها

تقسيم ترابي جديد للأمن بالأقاليم الجنوبية التي استفادت من التغيير | بوليتيك

تقسيم ترابي جديد للأمن بالأقاليم الجنوبية التي استفادت من التغيير

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي

بتاريــخ : 12 شتنبر 2018 / 01:33 بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي | دولي
بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي
طلبت ''المؤسسة الليبية للاستثمار'' (الصندوق السيادي) من المحكمة التجارية البريطانية، أخيرا، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنجلترا، مع الاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة المعين من حكومة الوفاق

شوف تيفي

طلبت ''المؤسسة الليبية للاستثمار'' (الصندوق السيادي) من المحكمة التجارية البريطانية، أخيرا، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنجلترا، مع الاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة المعين من حكومة الوفاق الوطني برئاسة علي محمود حسن.

وقالت المؤسسة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه إن رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأشار المصدر ذاته أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هي ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا، تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي والمعترف بها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية، وتطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، تم تعيين مجلس أمناء المؤسسة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والذي بدوره عيّن مجلس إدارة برئاسة ''علي محمود حسن''.

وكان القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ عام 2015، لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ليبيا قضاء محاكم بريطانيا المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب | دولي

فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب

مثير.. نايضة باسبانيا وها أشنو واقع | دولي

مثير.. نايضة باسبانيا وها أشنو واقع

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟ | دولي

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟

حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس | دولي

حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد فوز المغربي مصطفى هايدا.. علي خصمه الأسترالي بالضربة القاضية -نزال كامل- | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد فوز المغربي مصطفى هايدا.. علي خصمه الأسترالي بالضربة القاضية -نزال كامل-

لموت ديال الضحك مع مغاربة معارفينش السنة الهجرية الجديدة..شوفو الأجوبة الصادمة و المثيرة | بي هابي مع علاء

لموت ديال الضحك مع مغاربة معارفينش السنة الهجرية الجديدة..شوفو الأجوبة الصادمة و المثيرة

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير فيديو | خارج البلاطو

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير ''فيديو''

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة | خارج البلاطو

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس: لافرق في المغرب بين المسلمين واليهود | بوليتيك
منذ 54 دقيقة

الملك محمد السادس: لافرق في المغرب بين المسلمين واليهود

طرد إمام مغربي من إسبانيا لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب» | حوادث و حقوق

طرد إمام مغربي من إسبانيا لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب»

فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب | دولي

فلسطين، اليمن والعراق أهم قضايا الدورة 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بمشاركة المغرب

بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي | دولي

بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.