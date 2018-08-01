بعد النجاح الذي عرفه لقاء الصخيرات من قبل..ليبيا تسير في اتجاه رفع الحظر الاقتصادي ﻿

طلبت ''المؤسسة الليبية للاستثمار'' (الصندوق السيادي) من المحكمة التجارية البريطانية، أخيرا، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنجلترا، مع الاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة المعين من حكومة الوفاق

شوف تيفي

طلبت ''المؤسسة الليبية للاستثمار'' (الصندوق السيادي) من المحكمة التجارية البريطانية، أخيرا، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنجلترا، مع الاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة المعين من حكومة الوفاق الوطني برئاسة علي محمود حسن.

وقالت المؤسسة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه إن رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأشار المصدر ذاته أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هي ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا، تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي والمعترف بها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية، وتطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، تم تعيين مجلس أمناء المؤسسة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والذي بدوره عيّن مجلس إدارة برئاسة ''علي محمود حسن''.

وكان القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ عام 2015، لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.