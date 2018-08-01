وزير التعليم الفرنسي: اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها ﻿

أثار وزير التعليم الفرنسي، جدلا في الأوساط الفرنسية، بعد أن دعا إلى إعطاء اللغة العربية ''مكانتها اللائقة بها'' وتعليمها بدءا من المرحلة الابتدائية.

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أثار وزير التعليم الفرنسي، جدلا في الأوساط الفرنسية، بعد أن دعا إلى إعطاء اللغة العربية ''مكانتها اللائقة بها'' وتعليمها بدءا من المرحلة الابتدائية.

وحسب ما أورده موقع ''الجزيرة نت''، فإن ''جان ميشل بلانكي''، قد أعلن على القناة الفرنسية (بي أف أم) أن ''اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها، ولا ينبغي أن يقتصر ذلك على من هم من أصول مغاربية أو من بلدان ناطقة بالعربية''

وقد ربطت صحيفة ''لوباريزيان'' بين هذا المقترح والتوصيات، التي جاءت في تقرير أعده مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الإسلامية حكيم القروي، لمعهد ''مونتين'' اقترح فيه

تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس، كي لا يبقى ذلك حكرا على المساجد