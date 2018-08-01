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أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 23:41 أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك
أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير أمس الاثنين بالدار البيضاء.

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ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير أمس الاثنين بالدار البيضاء.

وحسب بلاغ صحفي صدر أمس الاثنين، أكد أخنوش على أهمية تحديد مسار جديد لسياسة تسويق المنتجات الفلاحية، لما تمثله هذه المنتوجات من رهان على مستوى سلسلة القيمة، والإنتاج المتزايد للعديد من القطاعات فضلا عن تزايد المنافسة القوية بالأسواق الخارجية.

وأجمع المجلس، الذي عرف مشاركة ممثلي الهيئات البيمهنية، والمهنيين لمختلف سلاسل الإنتاج، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في البحث عن أسواق جديدة، والعمل على ولوجها بدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

وشهد هذا الاجتماع أيضا، عرض وضعية الصادرات الغذائية على أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، حيث عرفت قيمة هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، مرتفعة من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017 مسجلة بذلك نموا بنسبة 83%، ليصبح قطاع المنتجات الغذائية، كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22% من إجمالي صادرات المملكة، إذ بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بموسم 2016-2017.

هذا وقد عرفت البواكر زيادة في حجم صادراتها، إلى جانب الأفوكا،وتوت العليق، والبطيخ الأحمر، والتوت الأزرق، كما ارتفعت صادرات المملكة من الحوامض، إلى جانب البرتقال من فصيلة ''ناضور كوت Nadorcott''، بفضل تطور الكميات الموجهة نحو السوق الأمريكية والكندية.

وبخصوص المنتوجات البحرية، فقد تطور حجم صادراتها ليبلغ 689.000 طن في موسم 2017-2018 أي بزيادة نسبتها 7% مقارنة بموسم 2016-2017 (645 ألف طن) وبنسبة 46 % عن موسم 2010-2011 (472 ألف طن).

كما شهدت هذه الدورة لمجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، تقديم مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة، حيث سيمكن هذا النظام من توفير مدة متوسطها 14 يوم، حيث من المقرر البدء في تشغيله أواخر سنة 2019، الذي سيخفف عبء الإجراءات على المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لديهم.

من جانبه تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى مسألة الجودة ومواصفات العرض المغربي من المنتجات الفلاحية، داعيا إلى تعزيز إجراءات المراقبة التقنية وتوسيعها، لتشمل على حد سواء العرض الموجه إلى السوق الداخلية وكذلك العرض المعد للتصدير، فيما تم وضع إجراءات تسعى إلى تحسين، مواصفات مناولة وتسويق المنتجات الفلاحية الموجهة إلى السوق المحلية.

الاجتماع شهد أيضا مناقشة أعضاء المجلس نقطة مهمة تتعلق بأسواق الجملة، حيث أجمعت التدخلات على أهمية التعجيل بإصلاحها، نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في هيكلة عملية التسويق.

 

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