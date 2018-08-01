خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق ﻿

أقدم شاب مساء اليوم الثلاثاء على وضع حد لحياة والدته بخنقها بحي العرفان بوجدة، حسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

أقدم شاب مساء اليوم الثلاثاء على وضع حد لحياة والدته بخنقها بحي العرفان بوجدة، حسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني الذي شنق أمه بمحيط المستشفى الجامعي بوجدة، سبق له أن هدد أمه يومين قبل تنفيذ جريمته النكراء، حين كان يتواجد والده بقسم الإنعاش بمصحة ''بدر''، وطلب من والدته أن تخرج والده من المصحة، الطلب الذي رفضته الأم مؤكدة لابنها بضرورة خضوعه للعلاج حتى يتماثل للشفاء، حينها أحدث الجاني فوضى عارمة في المصحة مما دفع بحراس الأمن إلى إخراجه بالقوة.

لكن عند حلول المساء يضيف المصدر ذاته، استغل الشاب الجاني تواجد أمه لوحدها في المنزل بعد أن عادت من زيارة زوجها ليجهز عليها بواسطة فولار، ولم يشفع له صراخها الذي تجاوز جدران الشقة ليسمعه الجيران الذين هرعوا إلى مسرح الجريمة لنجدتها، لكن حضورهم كان متأخرا وكانت قد أسلمت الروح إلى بارئها.

تجدر الإشارة أن جميع أفراد العائلة مقيمون بالخارج، حيث حضرت إلى عين المكان الشرطة القضائية وتم اعتقال الجاني ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار البحث .