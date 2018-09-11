عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور'' ﻿

شب حريق مهول قبل قليل بأحد الأماكن المخصصة لرمي الأزبال بحي الشرف بمدينة أكادير، ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف عدد من السكان المجاورين لها مخافة أن تمتد ألسنة النيران لمنازلهم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول قبل قليل بأحد الأماكن المخصصة لرمي الأزبال بحي الشرف بمدينة أكادير، ما خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف عدد من السكان المجاورين لها مخافة أن تمتد ألسنة النيران لمنازلهم.

وحسب شهود عيان لقناة ''شوف تيفي''، فالحريق نشب ببقعة خالية مجاورة لمجموعة من ''الفيلات'' الراقية بالحي السالف الذكر، عندما حاول أحد القاطنين بالمنطقة حرق كمية من الأزبال المتخامة لمنزله، لتشتد النيران في غفلة منه، وتتسع رقعتها لتشمل مساحات شاسعة.

وساعد في امتداد النيران الرياح القوية التي تجتاح مدينة أكادير منذ عشية اليوم، علاوة على الأحراش والأعشاب الجافة التي تعرف انتشارا واسعا بمجموعة من البقع العارية بالمنطقة.

وعلاقة بالحريق حمل عدد من السكان مسؤولية الحادث للمجلس الجماعي لأكادير، مؤكدين أنه كان من الأجدر به أن يعمل على تنقية تلك البقع من الأزبال الكثيفة المرمية بها، ومن الأعشاب الجافة والأحراش التي تكون ملاذا آمنا لعدد من المتسكعين والزواحف السامة التي تقض مضجع القاطنين بالحي، مطالبين المجلس الجماعي بوضع لافتات تمنع رمي النفايات الخضراء بتلك البقع، وتحث على نقلها للمطرح المخصص لها، وتطبيق القانون على كل المخالفين.

هذا، واستنفر الحريق مختلف مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية ومصالح الأمن التي هرعت لعين المكان، وتواصل في هذه الأثناء مجهوداتها الجبارة من أجل السيطرة على الحريق وإخماده، بالرغم من الصعوبة التي تعتري العملية، نتيجة الرياح القوية التي تزيد من شدة وسرعة انتشار النيران، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف اندلاع الحريق.