 سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

حصري..فنان مغربي مشهور يعتزل الفن نهائيا | ثقافة و فنون

حصري..فنان مغربي مشهور يعتزل الفن نهائيا

سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء | مجتمع

سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت | بوليتيك

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم | بوليتيك

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم

رحلة شباب لواحة تاكوشت باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة | حوادث و حقوق

رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 22:51 سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق
سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش
هددت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بقطع الماء والكهرباء على مساجد مدينة مراكش بالخصوص، ما أثار جدلا واسعا بين المراكشيين، واستفز المصلين الذين يتوافدون على مساجد مراكش خمس مرات في

شوف تيفي

هددت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بقطع الماء والكهرباء على مساجد مدينة مراكش بالخصوص، ما أثار جدلا واسعا بين المراكشيين، واستفز المصلين الذين يتوافدون على مساجد مراكش خمس مرات في اليوم.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السبب وراء التهديد بقطع أكثر الوسائل استعمالا في اليوم من طرف كل البشر في العالم، هو عدم توصلها بمستحقاتها المالية من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وأكد المصدر ذاته أن الوكالة المذكورة ''راديما'' قطعت كلا من الماء والكهرباء على مسجد الإحسان بدوار الحرش مقاطعة المنارة، ما أثار غضب رواده، في وقت هددت فيه على أنها ستقطع المادتين الحيويتين على باقي المساجد بالمدينة إذا لم تتوصل بمستحقاتها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوكالة المستقلة الماء الكهرباء مراكش المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

رحلة شباب لواحة تاكوشت باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة | حوادث و حقوق

رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة

خطير بالفيديو.. شبان تعرضوا لسيدة وخداو ليها أكثر من خمسين مليون سنتيم في كازا شوفوا أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو.. شبان تعرضوا لسيدة وخداو ليها أكثر من خمسين مليون سنتيم في كازا شوفوا أشنو وقع ليها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير فيديو | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير ''فيديو''

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة | خارج البلاطو

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة

بعد هجرة 50 فنانا‎إلى الإمارات..تصريح مؤثر لفنان مغربي مريض..معنديش باش ندير العملية وهاشنو درت | خارج البلاطو

بعد هجرة 50 فنانا‎إلى الإمارات..تصريح مؤثر لفنان مغربي مريض..معنديش باش ندير العملية وهاشنو درت

مأساة..أب وأم مسنين كيضربهم ولدهم وعندهم غير 20 ألف ريال ديال التقاعد | حالة خاصة

مأساة..أب وأم مسنين كيضربهم ولدهم وعندهم غير 20 ألف ريال ديال التقاعد

﻿

آخر المستجدات

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك
منذ 8 دقائق

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.