سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش ﻿

هددت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بقطع الماء والكهرباء على مساجد مدينة مراكش بالخصوص، ما أثار جدلا واسعا بين المراكشيين، واستفز المصلين الذين يتوافدون على مساجد مراكش خمس مرات في

شوف تيفي

هددت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بقطع الماء والكهرباء على مساجد مدينة مراكش بالخصوص، ما أثار جدلا واسعا بين المراكشيين، واستفز المصلين الذين يتوافدون على مساجد مراكش خمس مرات في اليوم.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السبب وراء التهديد بقطع أكثر الوسائل استعمالا في اليوم من طرف كل البشر في العالم، هو عدم توصلها بمستحقاتها المالية من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وأكد المصدر ذاته أن الوكالة المذكورة ''راديما'' قطعت كلا من الماء والكهرباء على مسجد الإحسان بدوار الحرش مقاطعة المنارة، ما أثار غضب رواده، في وقت هددت فيه على أنها ستقطع المادتين الحيويتين على باقي المساجد بالمدينة إذا لم تتوصل بمستحقاتها.