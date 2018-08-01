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سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 22:32 سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء | مجتمع
سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء
بداية من 12 من شهر شتنبر الجاري يدخل قانون العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب منذ شهر فبراير الماضي حيز التطبيق.

شوف تيفي

بداية من 12 من شهر شتنبر الجاري يدخل قانون العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب منذ شهر فبراير الماضي حيز التطبيق.

وتأتي ظروف العمل بهذا القانون الجديد في وقت تتزايد فيه مؤشرات العنف ضد النساء بشكل مقلق، من تحرش واعتداء واغتصاب جنسي، يأتي على النساء والأطفال على حد سواء.

وجاء القانون الجديد ليشدد الأحكام المالية والعقابية ضد أي شخص مرتكب للعنف أو التحرش الجنسي أو التشهير بالنساء، في ظل ارتفاع مقلق بشأن حالات الاعتداءات المتكررة التي تكون ضحيتها المرأة في العمل أو الشارع أو البيت أو غيره، مع تحديد الحالات التي ستكون فيها العقوبة أشد صرامة وهي تلك المتعلقة بالعنف ضد الزوجة أو قاصر أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحمل القانون في طياته عقوبات قاسية تجمع بين الغرامة المالية الثقيلة وعدد سنوات السجن بسبب التحرش أو الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاختطاف وغيره...

 

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قانون حقوق التحرش الاغتصاب المغرب شوف تيفي

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