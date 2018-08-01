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بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 22:12 بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت | بوليتيك
بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت
يبدو أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق أصبح مركزه داخل الاتحاد على كف عفريت بعدما دخل تيار تصحيحي على خط الفشل الذي اعتبرت الحركة أن موخاريق سجله على رأس أكبر اتحاد نقابي في

شوف تيفي

يبدو أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق أصبح مركزه داخل الاتحاد على كف عفريت بعدما دخل تيار تصحيحي على خط الفشل الذي اعتبرت الحركة أن موخاريق سجله على رأس أكبر اتحاد نقابي في المغرب.

موخاريق الذي أفل نجمه في السنوات الأخيرة بعد الفشل الذريع الذي عرفته جلسات الحوار الاجتماعي حسب مراقبين للشأن الاجتماعي في المغرب غاب عن الأنظار، ولم يتدخل قط على خط الاستجابة لهذا التيار الذي راسل الأمين العام للاتحاد 15 مرة لحد الساعة، حسب ما كشفه مصدر نقابي داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل في رسالة عنونها بـ ''الرسالة 15''، تحت عنوان عريض ''قبل فوات الأوان''.

وتوصل الميلودي موخاريق بالرسالة دون أن يبدي عليها ملاحظاته أو يستجيب للرد عليها، حيث طالبه فيها منسق الأمانة الوطنية للاتحاد الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، وأن ''ينصاع لصوت الحق، ويتحرر من المرتزقة والأصوات النشاز التي أثبتت غير ما مرة أنها لا تريد الخير لهذه المنظمة''.

ودعى التيار في رسالته إلى إلغاء كل قرارات تجميد العضوية والطرد من الأجهزة في حق العديد من المناضلين، كما حث للجنة الإدارية على ضرورة المصارحة والمحاسبة والمصالحة ومناقشة الوضع التنظيمي والتدبيري للمنظمة بدون تدخل أو تحكم أو توجيه، وتسليط الأضواء الكاشفة على مالية الاتحاد وممتلكاته، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد.

 

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