العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم ﻿

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.

شوف تيفي و.م.ع

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول، يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون الصادر في شأن إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والثاني بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

أما مشروع المرسوم الثالث، فيخص تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.