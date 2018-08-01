 العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

حصري..فنان مغربي مشهور يعتزل الفن نهائيا | ثقافة و فنون

حصري..فنان مغربي مشهور يعتزل الفن نهائيا

سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء | مجتمع

سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت | بوليتيك

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم | بوليتيك

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم

رحلة شباب لواحة تاكوشت باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة | حوادث و حقوق

رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 22:05 العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم | بوليتيك
العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم
يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.

شوف تيفي و.م.ع

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله أربعة مشاريع مراسيم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول، يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون الصادر في شأن إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والثاني بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

أما مشروع المرسوم الثالث، فيخص تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حكومة مجلس العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت | بوليتيك

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت

الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية | بوليتيك

الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير فيديو | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير ''فيديو''

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة | خارج البلاطو

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة

بعد هجرة 50 فنانا‎إلى الإمارات..تصريح مؤثر لفنان مغربي مريض..معنديش باش ندير العملية وهاشنو درت | خارج البلاطو

بعد هجرة 50 فنانا‎إلى الإمارات..تصريح مؤثر لفنان مغربي مريض..معنديش باش ندير العملية وهاشنو درت

مأساة..أب وأم مسنين كيضربهم ولدهم وعندهم غير 20 ألف ريال ديال التقاعد | حالة خاصة

مأساة..أب وأم مسنين كيضربهم ولدهم وعندهم غير 20 ألف ريال ديال التقاعد

﻿

آخر المستجدات

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك
منذ 9 دقائق

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.