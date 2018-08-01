 رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

حصري..فنان مغربي مشهور يعتزل الفن نهائيا | ثقافة و فنون

حصري..فنان مغربي مشهور يعتزل الفن نهائيا

سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء | مجتمع

سطوب..التحرش بالنساء يقود إلى غياهب السجون ابتداء من غد الأربعاء

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت | بوليتيك

بعد فشل الحوار الاجتماعي..كرسي الميلودي موخاريق على كف عفريت

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم | بوليتيك

العثماني يترأس مجلسا للحكومة يوم غد الخميس لدراسة أربعة مشاريع مراسيم

رحلة شباب لواحة تاكوشت باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة | حوادث و حقوق

رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 21:50 رحلة شباب لواحة تاكوشت باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة | حوادث و حقوق
رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة
تحولت رحلة مجموعة من الشباب إلى واحة ''تاكوشت'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''لاوكنز'' إقليم اشتوكة أيت بها إلى مأساة بعدما لقي زميل لهم مصرعه غرقا داخل بركة مائية بأحد الأودية المتواجدة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تحولت رحلة مجموعة من الشباب إلى واحة ''تاكوشت'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''لاوكنز'' إقليم اشتوكة أيت بها إلى مأساة بعدما لقي زميل لهم مصرعه غرقا داخل بركة مائية بأحد الأودية المتواجدة بالمنطقة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالهالك يبلغ من العمر 22 سنة و ينحدر من جماعة ''اداوسملال'' بإقليم تيزنيت ، كان في رحلة استجمام للواحة المذكورة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها المنطقة، وبينما كان رفاقه منهمكين بإعداد وجبة الغذاء، نهض من مكانه ليقوم بجولة قصيرة بالواحة، قبل أن ينزلق ويسقط داخل بركة مائية تدعى ''تمدا ن علي''، وبدأ في الصراخ طالبا النجدة من أصدقائه، نتيجة عدم قدرته على السباحة وإلمامه بها، ليلفظ أنفاسه غرقا، بعدما لم يستطع رفاقه إنقاذه.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بانتشال جثة الهالك، وتوجهيها نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها رحلة شباب تتحول لمأساة غرق شاب واحة تاكوشت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

خطير بالفيديو.. شبان تعرضوا لسيدة وخداو ليها أكثر من خمسين مليون سنتيم في كازا شوفوا أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو.. شبان تعرضوا لسيدة وخداو ليها أكثر من خمسين مليون سنتيم في كازا شوفوا أشنو وقع ليها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير فيديو | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

عاصفة رملية قوية تجتاح مدينة أكادير ''فيديو''

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة | خارج البلاطو

لاعب كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد بالقتل ..الظروف خلاتني نمد يدي و نخرج نبيع فالزنقة

بعد هجرة 50 فنانا‎إلى الإمارات..تصريح مؤثر لفنان مغربي مريض..معنديش باش ندير العملية وهاشنو درت | خارج البلاطو

بعد هجرة 50 فنانا‎إلى الإمارات..تصريح مؤثر لفنان مغربي مريض..معنديش باش ندير العملية وهاشنو درت

مأساة..أب وأم مسنين كيضربهم ولدهم وعندهم غير 20 ألف ريال ديال التقاعد | حالة خاصة

مأساة..أب وأم مسنين كيضربهم ولدهم وعندهم غير 20 ألف ريال ديال التقاعد

﻿

آخر المستجدات

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

أخنوش يترأس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق | حوادث و حقوق

خطير..جريمة بشعة من طرف شاب في حق والدته والأخيرة تفارق الحياة والسبب لا يصدق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير فيديو+صور | حوادث و حقوق

عاجل...حريق مهول يشب بأحد الأحياء الراقية بأكادير ''فيديو+صور''

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش | حوادث و حقوق

سابقة..قطع الماء والكهرباء على مساجد مراكش ووزارة الأوقاف في قفص الاتهام وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.