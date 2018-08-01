رحلة شباب لواحة ''تاكوشت'' باشتوكة أيت بها تتحول لفاجعة ﻿

تحولت رحلة مجموعة من الشباب إلى واحة ''تاكوشت'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''لاوكنز'' إقليم اشتوكة أيت بها إلى مأساة بعدما لقي زميل لهم مصرعه غرقا داخل بركة مائية بأحد الأودية المتواجدة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تحولت رحلة مجموعة من الشباب إلى واحة ''تاكوشت'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة ''لاوكنز'' إقليم اشتوكة أيت بها إلى مأساة بعدما لقي زميل لهم مصرعه غرقا داخل بركة مائية بأحد الأودية المتواجدة بالمنطقة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالهالك يبلغ من العمر 22 سنة و ينحدر من جماعة ''اداوسملال'' بإقليم تيزنيت ، كان في رحلة استجمام للواحة المذكورة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها المنطقة، وبينما كان رفاقه منهمكين بإعداد وجبة الغذاء، نهض من مكانه ليقوم بجولة قصيرة بالواحة، قبل أن ينزلق ويسقط داخل بركة مائية تدعى ''تمدا ن علي''، وبدأ في الصراخ طالبا النجدة من أصدقائه، نتيجة عدم قدرته على السباحة وإلمامه بها، ليلفظ أنفاسه غرقا، بعدما لم يستطع رفاقه إنقاذه.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بانتشال جثة الهالك، وتوجهيها نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث.