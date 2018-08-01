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الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية | بوليتيك

الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية

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الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 21:45 الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية | بوليتيك
الوفد المغربي بمجلس حقوق الإنسان يفند ادعاءات الجزائر حول الصحراء المغربية
فند الوفد المغربي بالدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع بالصحراء المغربية .

''شوف تيفي''+'' و م ع''

فند الوفد المغربي بالدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع بالصحراء المغربية .

وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف ، السفير عمر زنيبر ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام '' للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري، حول الوضعية بالصحراء المغربية'' مذكرا بأن ''هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الإبقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الإقليمي حول الصحراء المغربية.''

وقال زنيبر إن '' تورط الجزائر غير مقبول، خاصة ولأن هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الإنسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي''.

وأضاف أن اللجنة ،أعربت عن أسفها لقيام الجزائر ، من بين أمور أخرى، بالإخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها ، على أرضها إلى كيان وهمي''.

وأضاف أن اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء أو تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادىء الإنسانية.

وقال إن ''هذه العناصر ، التي تنضاف إلى عشرات الخروقات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لا تسمح لممثلي الجزائر، بالخوض في ادعاءات لا أساس ولا معنى لها، تجاه المغرب المعترف بالتقدم الأساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها''.

وأكد أن المغرب يستقبل في أقاليمه الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الأجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبار، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة،ومقررين خاصين للمفوضية العليا، الذين يلتقون بكل حرية، بممثلي السكان، واللجان الجهوية لحقوق الإنسان، والجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية، وأجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة، والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها''.

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