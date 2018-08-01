خطير بالفيديو.. شبان تعرضوا لسيدة وخداو ليها أكثر من خمسين مليون سنتيم في كازا شوفوا أشنو وقع ليها ﻿

تعرضت سيدة تشتغل مع إحدى الشركات في الدار البيضاء إلى سرقة مثيرة وخطيرة، وذلك بعدما تمت مراقبتها من طرف بعض الشبان الذي خططوا لسرقتها.

شوف تيفي

تعرضت سيدة تشتغل مع إحدى الشركات في الدار البيضاء إلى سرقة مثيرة وخطيرة، وذلك بعدما تمت مراقبتها من طرف بعض الشبان الذي خططوا لسرقتها.

وأظهر الفيديو الذي توصلت به ''شوف تيفي'' قيام الشبان بمراقبة السيدة الضحية، ولدى خروجها من إحدى المحلات وهي تحمل ''صاك'' به مبلغ مالي مهم، هاجمها أحد الشبان الذي كان متربصا بها وخطف ''الصاك''.

وفي اتصال مع قريب الضحية قال لـ''شوف تيفي'' أن السيدة كانت تجمع بعض المبالغ من بعض المحلات، ولدى صعودها سيارتها بعين الشق بحي مولاي عبدالله بالدار البيضاء، داهمها أحد الشبان الذي كان ينتظرها قريبا من سيارتها، وخطف منها حقيبتها التي تضم مبالغ مالية مهمة بالإضافة إلى شيكات، حيث قدر المبلغ بخمسين مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن الشبان الذين نفذوا عملية السرقة، تبين أنهم كانوا يتربصون بالضحية بدراجتين ناريتين منذ أن كانت بمنطقة بوشنتوف قادمة إلى حي مولاي عبد الله، حيث ظلت تحت المراقبة إلى أن تمت السرقة.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب الذي خطف الحقيبة ترك ''صندالة'' كان يلبسها في عين المكان، فضلا على أن بصماته بقيت على حبل الحقيبة الجلدي الذي تمزق، حيث حضرت الشرطة العلمية إلى عين المكان لرفع البصمات، بعد أن حررت السيدة شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية.