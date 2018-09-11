 عاجل... عواصف رملية تجتاح مدينة أكادير وتحول شوارع المدينة لمناطق منكوبة ''صور'' ﻿
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عاجل... عواصف رملية تجتاح مدينة أكادير وتحول شوارع المدينة لمناطق منكوبة ''صور''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 21:18 عاجل... عواصف رملية تجتاح مدينة أكادير وتحول شوارع المدينة لمناطق منكوبة صور | حوادث و حقوق
عاجل... عواصف رملية تجتاح مدينة أكادير وتحول شوارع المدينة لمناطق منكوبة ''صور''
تجتاح رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية في هذه الأثناء من عشية يومه الثلاثاء 11 شتنبر 2018 مدينة أكادير وحولت مختلف شوارع أكادير إلى مناطق منكوبة بعدما جعلت عددا من المواطنين يشمرون عن سواعدهم ويفرون

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تجتاح رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية في هذه الأثناء من عشية يومه الثلاثاء 11 شتنبر 2018 مدينة أكادير وحولت مختلف شوارع أكادير إلى مناطق منكوبة بعدما جعلت عددا من المواطنين يشمرون عن سواعدهم ويفرون تفاديا لهذه العاصفة غير المسبوقة.

وتسببت هذه العاصفة المصحوبة بزوابع رملية في إخلاء جل أزقة وشوارع المدينة في لمح البصر وفي ثواني معدودة، كما أرغمت العديد من أصحاب المحلات التجارية يقفلون أبواب متاجرهم ولو بشكل جزئي تفاذيا لإتلاف سلعهم وبضائعهم المعروضة للبيع، علاوة على تطاير مجموعة من كراسي المقاهي بالشريط الساحلي المطل على البحر.

واستغربت ساكنة المدينة لهذه الأجواء المكهربة التي تجتاح المدينة، وحولتها لمنطقة منكوبة مرغمة شريحة كبيرة من السكان على ملازمة منازلهم، تفاديا لهذا الجو المشحون.

يشار إلى أن مديرية الأرصاد الجوية تتوقع في نشراتها عودة العواصف الرعدية إلى عدد من المناطق بالمملكة اليوم وغدا الأربعاء مصحوبة بأمطار رعدية.

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شوف تيفي المغرب أكادير عواصف رملية تجتاح تحول منطقة منكوبة

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