مثير.. نايضة باسبانيا وها أشنو واقع ﻿

أعلنت الشرطة الإسبانية أن حوالي مليون كتالوني نزلوا إلى شوارع برشلونة يومه الثلاثاء للمطالبة بالاستقلال بعد عام تقريبا على محاولة فاشلة للانفصال عن مدريد، في خطوة وصفها متابعون بالاستعراضية.

شوف تيفي

أعلنت الشرطة الإسبانية أن حوالي مليون كتالوني نزلوا إلى شوارع برشلونة يومه الثلاثاء للمطالبة بالاستقلال بعد عام تقريبا على محاولة فاشلة للانفصال عن مدريد، في خطوة وصفها متابعون بالاستعراضية.

ونظمت التظاهرة بمناسبة "اليوم الوطني لكتالونيا" الذي يستخدمه الانفصاليون منذ 2012 للمطالبة باستقلال المنطقة، حيث طالب المتظاهرون بتحرير القادة الانفصاليين المسجونين وعودة أولئك الذين فروا إلى الخارج بسبب دورهم في محاولة الانفصال الفاشلة العام الماضي.

ووجهت مدريد تهمة التمرد إلى 13 من القادة الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم، وعلى رأسهم الزعيم الانفصالي السابق كارليس بودجمون.

ومنذ 2012، يستخدم الانفصاليون عيد "ديادا" للمطالبة باستقلال المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق إسبانيا حيث تتسبب هذه المسألة بانقسامات قوية، حيث فاز الانفصاليون الذين يسيطرون على البرلمان، في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أواخر يناير بنسبة 47.5 بالمئة من الأصوات.