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الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 19:56 الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك
الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران
عبرت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون العربية، عن تضامنها مع المغرب بعد قرراه قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بحضور

شوف تيفي و.م.ع

عبرت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون العربية، عن تضامنها مع المغرب بعد قرراه قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بحضور وزراء خارجية دول الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأعربت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعها التاسع اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، على هامش الدورة الـ 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب، عن “تضامنها مع المملكة المغربية بعد قرراها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، نظرا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله اللبناني، من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة”.

كما عبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من “تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة، يهدد الأمن القومي العربي، ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عنها”.

وخلال هذا الاجتماع أعدت اللجنة، مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية قصد رفعه إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 150 في وقت لاحق اليوم لإقراره.

 

 

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