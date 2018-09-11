 بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎'' ﻿
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بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 19:28 بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎ | ثقافة و فنون
بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎''
بعد إطلاق الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي حملة لجمع التبرعات لصالح الفنان ميميون الوجدي المريض بالسرطان، تفاعل آلاف النشطاء بكثافة، حيث عبر الجميع عن استغرابهم الشديد من عدم تجاوب كل من الشاب

''شوف تيفي''

بعد إطلاق الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي حملة لجمع التبرعات لصالح الفنان ميميون الوجدي المريض بالسرطان، تفاعل آلاف النشطاء بكثافة، حيث عبر الجميع عن استغرابهم الشديد من عدم تجاوب كل من الشاب الدوزي وبدر سلطان مع هذه الحملة بالرغم من أنهما ينحدران من المنطقة الشرقية.

واستغل النشطاء الفيسبوكيون الفرصة للتعبير عن إعجابهم بجميع الفنانين الذين شاركوا في هذه الحملة، معبرين عن حزنهم الشديد واستيائهم من الدوزي وبدر سلطان اللذين كانا من المفروض أن يكونا من المتفاعلين لتقديم المساعدة لنجم أغنية الراي ميمون الوجدي.

جدير بالذكر أن الفنان عبد العزيز الستاتي، أطلق حملته التضامينة مع ميمون الوجدي من خلال فيديو نشره عبر حسابه بالفيسبوك، وهو ما جعل العشرات من الفنانين يطلقون ''تحديا'' يهدف إلى جمع التبرعات للفنان الوجدي من خلال إحياء حفل فني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك الراي الستاتي الدوزي مرض السرطان

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