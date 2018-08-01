لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها بحزب الحركة الشعبية، أن اعتزام امحند العنصر الترشح لولاية جديدة على رأس حزب السنبلة بعد قضائه أزيد من ثلاثة عقود في منصب الأمانة العامة،

شوف تيفي

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها بحزب الحركة الشعبية، أن اعتزام امحند العنصر الترشح لولاية جديدة على رأس حزب السنبلة بعد قضائه أزيد من ثلاثة عقود في منصب الأمانة العامة، ينطوي على مناورة تنظيمية ''سرية'' يتم التنسيق لها في الكواليس، هدفها تسليم مفاتيح القيادة إلى محمد حصاد رجل الداخلية القوي في عهد الحكومة السابقة لعبد الإله ابن كيران، وقطع الطريق أمام أوزين والعسالي ومن يدور في فلكهما من أتباع وموالين، بكيفية هادئة توحي لهؤلاء، أن العنصر يراهن فعلا على الإطاحة بحصاد في أشغال المؤتمر الوطني 13 المرتقب نهاية الشهر الجاري، مع أن الحقيقة غير ذلك، تبرز مصادرنا المطلعة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن العنصر وجد نفسه في الآونة الأخيرة، مضطرا للتفكير في إعادة الترشح مجددا لمنصب الأمانة العامة للحزب، مع أنه لا يرغب في الاستمرار في رئاسة الحركة الشعبية ويريد إنهاء مساره السياسي لدوافع صحية، مع التفرغ لتدبير شؤون جهة فاس مكناس خلال الفترة المتبقية لإتمام ولايته الرئاسية، مؤكدا أن الخبرة السياسية التي راكمها العنصر في دهاليز الأجهزة الحكومية والحزبية على مدار 40 سنة وما يزيد، ''جعلته يقتنع بأن الرجل المناسب والأصلح لقيادة الحركيين في الأعوام المقبلة، هو محمد حصاد الذي يتمتع بنوع من الحكمة والرزانة في تدبير الأمور''، وليس أوزين الذي تسعى حليمة العسالي للدفع به لشغل منصب الأمانة العامة للحزب، باعتبار أن هذا الأخير، تضيف المصادر، يلاحقه جدل التصريحات غير الموفقة التي يشهرها من حين لآخر، في وجه عدد من القيادات الحركية التي تنادي بالتغيير وحلحلة الوضع الداخلي لحزب الحركة الشعبية، مستدلة بالهجوم الذي شنه مؤخرا على الوزير أمزازي الذي رفض توظيف موالين لأوزين في ديوانه وأيضا في بعض الأجهزة المحسوبة على حزب الحركة الشعبية، تبرز المصادر ذاتها.