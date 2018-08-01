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لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 19:18 لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي | بوليتيك
لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي
كشفت مصادر فرنسية عن سبب تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري، ما بين وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزيرالخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

شوف تيفي

كشفت مصادر فرنسية عن سبب تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بداية الأسبوع الجاري، ما بين وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزيرالخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وذكرت المصادر المذكورة نقلا عن مصادرها الدبلوماسية أن هذا التأجيل جاء بعد مكالمة جرت بين الطرفين بوريطة ولودريان، حيث تم الاتفاق على تأجيل الزيارة لـ''أسباب مرتبطة بالأجوندا''.

وكانت عدد من الملفات ستتم مناقشتها بين ناصر بوريطة وزير الخارجية ونظيره الفرنسي، في وقت كان يدور فيه حديث عن أخطاء دبلوماسية همت قرارا قضائيا فرنسيا، بعدما استدعى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وأربعة صحافيين آخرين بسبب ما بات يعرف بقضية الضابط أديب.

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شوف تيفيالمغرببوريطةالخارجية الفرنسيةالحبيب المالكيالضابط أديب

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