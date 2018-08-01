 مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟ | دولي

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎ | ثقافة و فنون

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد | بوليتيك

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد

لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي | بوليتيك

لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي

مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت | بوليتيك

مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم

إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الكركرات محملة ب 40 طنا | مجتمع

إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من ''الكركرات'' محملة ب 40 طنا

صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة | اقتصاد

صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

بالصورة..أصغر كوبل في المغرب تزاد عندهم ولد | مجتمع

بالصورة..أصغر كوبل في المغرب تزاد عندهم ''ولد''

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 19:15 مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت | بوليتيك
مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت
لازالت انتفاضة المستشارين الجماعيين ضد رؤساء الجماعات المحلية بجهة سوس ماسة مستمرة، وذلك بعدما أقدم 10 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابع لإقليم تيزنيت على توجيه ملتمس لرئيسة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لازالت انتفاضة المستشارين الجماعيين ضد رؤساء الجماعات المحلية بجهة سوس ماسة مستمرة، وذلك بعدما أقدم 10 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابع لإقليم تيزنيت على توجيه ملتمس لرئيسة الجماعة يطالبونها فيه بإدراج نقطة استقالتها بجدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر 2018، إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 .

وحسب نص الرسالة التي وجهها الأعضاء المنشقون والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، فإن أسباب مطالبتهم باستقالة رئيسة الجماعة ترجع بالأساس إلى المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية ، وخاصة التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الخروقات الأخرى التي تعيق التنمية المحلية 

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالملتمس وقع عليه ثلاثة نواب للرئيسة وكاتب المجلس ورؤساء لجنتين دائمتين ونوابهما وبقية الأعضاء ليصل العدد لعشرة موقعين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية.

وفي اتصال هاتفي لقناة ''شوف تيفي''، مع أحد الأعضاء الموقعين على الملتمس، أكد أن جل الأعضاء غير راضين على السياسة التدبيرية للرئيسة، ويستنكرون لما وصفه بالانفرادية والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل المجلس، مبرزا أن الجماعة تشهد جملة من الخروقات التي شابت التسيير طيلة فترة تولي الرئيسة لرئاسة المجلس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تافراوت المولود إقليم تيزنيت الإنقلابات مستشارون جماعيون 10 أعضاء ملتمس إقالة رئيسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد | بوليتيك

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد

لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي | بوليتيك

لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي

بعد قرار التجنيد الإجباري بالمغرب..تصعيد خطير: الجزائر تسلم أسلحة جديدة للبوليساريو تُستخدم في حرب العصابات+فيديو وصور | بوليتيك

بعد قرار التجنيد الإجباري بالمغرب..تصعيد خطير: الجزائر تسلم أسلحة جديدة للبوليساريو تُستخدم في حرب العصابات+فيديو وصور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل مباراة الرجاء والنادي القنيطري..جماهير الرجاء فرحانة بأداء اللاعبين وكتمنى الفوز بكأس العرش | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

قبل مباراة الرجاء والنادي القنيطري..جماهير الرجاء فرحانة بأداء اللاعبين وكتمنى الفوز بكأس العرش

أرملة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد وفاة زوجها: راجلي مات وعائلتو بغاو ياخذ ليا رزق ولادي | خارج البلاطو

أرملة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد وفاة زوجها: ''راجلي مات وعائلتو بغاو ياخذ ليا رزق ولادي''

وقفة احتجاجية لصحاب الطاكسيات وسط كازا: بغينا نعَيشُو ولادنا وخذاو لينا البيرميات.. | خارج البلاطو

وقفة احتجاجية لصحاب الطاكسيات وسط كازا: ''بغينا نعَيشُو ولادنا وخذاو لينا البيرميات..''

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم | خارج البلاطو

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم

﻿

آخر المستجدات

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك
منذ 31 دقيقة

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟ | دولي

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎ | ثقافة و فنون

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد | بوليتيك

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.