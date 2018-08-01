مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت ﻿

لازالت انتفاضة المستشارين الجماعيين ضد رؤساء الجماعات المحلية بجهة سوس ماسة مستمرة، وذلك بعدما أقدم 10 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابع لإقليم تيزنيت على توجيه ملتمس لرئيسة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لازالت انتفاضة المستشارين الجماعيين ضد رؤساء الجماعات المحلية بجهة سوس ماسة مستمرة، وذلك بعدما أقدم 10 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابع لإقليم تيزنيت على توجيه ملتمس لرئيسة الجماعة يطالبونها فيه بإدراج نقطة استقالتها بجدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر 2018، إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 .

وحسب نص الرسالة التي وجهها الأعضاء المنشقون والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، فإن أسباب مطالبتهم باستقالة رئيسة الجماعة ترجع بالأساس إلى المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية ، وخاصة التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الخروقات الأخرى التي تعيق التنمية المحلية

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالملتمس وقع عليه ثلاثة نواب للرئيسة وكاتب المجلس ورؤساء لجنتين دائمتين ونوابهما وبقية الأعضاء ليصل العدد لعشرة موقعين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية.

وفي اتصال هاتفي لقناة ''شوف تيفي''، مع أحد الأعضاء الموقعين على الملتمس، أكد أن جل الأعضاء غير راضين على السياسة التدبيرية للرئيسة، ويستنكرون لما وصفه بالانفرادية والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل المجلس، مبرزا أن الجماعة تشهد جملة من الخروقات التي شابت التسيير طيلة فترة تولي الرئيسة لرئاسة المجلس.