إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من ''الكركرات'' محملة ب 40 طنا ﻿

علمت ''شوف تيفي''من مصادر خاصة، أن عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني تمكنت من إحباط أكبر عملية لتهريب الملابس القادمة من المناطق الصحراوية، وذلك بتوقيفها يوم أمس لشاحنة محملة بأزيد من 40 طنا من الملابس

شوف تيفي:سيدي إفني

علمت ''شوف تيفي''من مصادر خاصة، أن عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني تمكنت من إحباط أكبر عملية لتهريب الملابس القادمة من المناطق الصحراوية، وذلك بتوقيفها يوم أمس لشاحنة محملة بأزيد من 40 طنا من الملابس المهربة بمنطقة ''لاخصاص'' التابعة لإقليم سيدي إفني.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه العملية التي وصفت بالمهمة جاءت بعد أن راودت الشكوك عناصر الدرك الملكي المرابطة بأحد السدود القضائية الخاصة بالمراقبة بمركز جماعة ''لاخصاص'' عن حمولة شاحنة كبيرة قادمة من منطقة ''الكركارات'' جنوب المملكة، ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق وروتيني.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية التفتيش بينت أن الشاحنة محملة بحوالي 40 طنا من الملابس المهربة، وتتجه نحو مدينة أكادير.

هذا، وجرى حجز الشاحنة وحمولتها وتم تحرير محضر قانوني حول النازلة، فيما اقتيد السائق، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر هذه الملابس، والجهة التي تقف وراء العملية، وكذا الوجهة التي ستقوم بعملية التسليم.