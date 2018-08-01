 إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من ''الكركرات'' محملة ب 40 طنا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟ | دولي

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎ | ثقافة و فنون

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد | بوليتيك

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد

لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي | بوليتيك

لهذه الأسباب تم تأجيل اللقاء بين بوريطة ووزير الخارجية الفرنسي

مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم تيزنيت | بوليتيك

مسلسل الانقلابات بالمجالس الجماعية متواصل بسوس، و10 أعضاء يتحالفون للإطاحة برئيسة جماعة بإقليم

إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الكركرات محملة ب 40 طنا | مجتمع

إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من ''الكركرات'' محملة ب 40 طنا

صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة | اقتصاد

صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

بالصورة..أصغر كوبل في المغرب تزاد عندهم ولد | مجتمع

بالصورة..أصغر كوبل في المغرب تزاد عندهم ''ولد''

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من ''الكركرات'' محملة ب 40 طنا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 19:12 إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من الكركرات محملة ب 40 طنا | مجتمع
إحباط أكبر عملية تهريب للملابس بتوقيف شاحنة قادمة من ''الكركرات'' محملة ب 40 طنا
علمت ''شوف تيفي''من مصادر خاصة، أن عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني تمكنت من إحباط أكبر عملية لتهريب الملابس القادمة من المناطق الصحراوية، وذلك بتوقيفها يوم أمس لشاحنة محملة بأزيد من 40 طنا من الملابس

شوف تيفي:سيدي إفني

علمت ''شوف تيفي''من مصادر خاصة، أن عناصر الدرك الملكي بسيدي إفني تمكنت من إحباط أكبر عملية لتهريب الملابس القادمة من المناطق الصحراوية، وذلك بتوقيفها يوم أمس لشاحنة محملة بأزيد من 40 طنا من الملابس المهربة بمنطقة ''لاخصاص'' التابعة لإقليم سيدي إفني.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه العملية التي وصفت بالمهمة جاءت بعد أن راودت الشكوك عناصر الدرك الملكي المرابطة بأحد السدود القضائية الخاصة بالمراقبة بمركز جماعة ''لاخصاص'' عن حمولة شاحنة كبيرة قادمة من منطقة ''الكركارات'' جنوب المملكة، ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق وروتيني.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية التفتيش بينت أن الشاحنة محملة بحوالي 40 طنا من الملابس المهربة، وتتجه نحو مدينة أكادير.

هذا، وجرى حجز الشاحنة وحمولتها وتم تحرير محضر قانوني حول النازلة، فيما اقتيد السائق، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مصدر هذه الملابس، والجهة التي تقف وراء العملية، وكذا الوجهة التي ستقوم بعملية التسليم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لاخصاص سيدي إفني إحباط أكبر عملية تهريب الملابس شاحنة كبيرة 40 طنا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..أصغر كوبل في المغرب تزاد عندهم ولد | مجتمع

بالصورة..أصغر كوبل في المغرب تزاد عندهم ''ولد''

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي الأفتر بمراكش بمخدر النفاخة | مجتمع

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي ''الأفتر'' بمراكش بمخدر ''النفاخة''

إغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى طنجة المدينة ابتداء من يوم الأحد المقبل | مجتمع

إغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى طنجة المدينة ابتداء من يوم الأحد المقبل

المجلس الإقليمي لتيزنيت يصادق على تحويل وعاء عقاري للمياه والغابات لإنشاء مستشفى بتافراوت | مجتمع

المجلس الإقليمي لتيزنيت يصادق على تحويل وعاء عقاري للمياه والغابات لإنشاء مستشفى بتافراوت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قبل مباراة الرجاء والنادي القنيطري..جماهير الرجاء فرحانة بأداء اللاعبين وكتمنى الفوز بكأس العرش | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

قبل مباراة الرجاء والنادي القنيطري..جماهير الرجاء فرحانة بأداء اللاعبين وكتمنى الفوز بكأس العرش

أرملة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد وفاة زوجها: راجلي مات وعائلتو بغاو ياخذ ليا رزق ولادي | خارج البلاطو

أرملة جميلة تحولت حياتها إلى جحيم بعد وفاة زوجها: ''راجلي مات وعائلتو بغاو ياخذ ليا رزق ولادي''

وقفة احتجاجية لصحاب الطاكسيات وسط كازا: بغينا نعَيشُو ولادنا وخذاو لينا البيرميات.. | خارج البلاطو

وقفة احتجاجية لصحاب الطاكسيات وسط كازا: ''بغينا نعَيشُو ولادنا وخذاو لينا البيرميات..''

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم | خارج البلاطو

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم

﻿

آخر المستجدات

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك
منذ 28 دقيقة

الدول العربية تتضامن مع المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟ | دولي

في ذكرى هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 على أمريكا .. إلى أين يتجه العالم؟

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون فين هما الدوزي وبدر سلطان لي ولاد بلادو ..‎ | ثقافة و فنون

بعد دعوة الستاتي للفنانين لمساعدة ميمون الوجدي.. فيسبوكيون يتساءلون ''فين هما الدوزي وبدر سلطان لي

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد | بوليتيك

لهذه الأسباب سيسلم العنصر مفاتيح القيادة لمحمد حصاد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.