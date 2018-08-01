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صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 19:00 صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة | اقتصاد
صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة
جدد الرئيس الصربي، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا بعلاقات التعاون القوية التي تجمع بين المملكة وصربيا.

شوف تيفي و.م.ع

جدد الرئيس الصربي، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا بعلاقات التعاون القوية التي تجمع بين المملكة وصربيا.

جاء ذلك عقب استقبال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بالعاصمة بلغراد.

ودعا افوسيتش، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إلى مواصلة دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية للبلدين، مبرزا أن اللقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكن من بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وفد مغربي يضم، سفير المغرب لدى بلغراد محمد أمين بلحاج، ومدير الشؤون الأوروبية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رضوان الدغوغي.

وتعد زيارة ناصر بوريطة لبلغراد المحطة الأولى ضمن جولة بالبلقان، تروم توسيع فضاءات التعاون مع دول المنطقة، وتنويع شركاء المملكة في القارة الأوروبية.

 

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