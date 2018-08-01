عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي ''الأفتر'' بمراكش بمخدر ''النفاخة'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، تمكنت يومه الثلاثاء، من إيقاف شاب، يعتبر المزود الرئيسي لمقاهي ''الأفتر'' بالمدينة الحمراء بالمادة المخدرة التي تستعمل في ''النفاخة''

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، تمكنت يومه الثلاثاء، من إيقاف شاب، يعتبر المزود الرئيسي لمقاهي ''الأفتر'' بالمدينة الحمراء بالمادة المخدرة التي تستعمل في ''النفاخة'' والتي أدمن عليها الشباب مؤخرا في العديد من المدن المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، ترصدت للشاب البالغ من العمر 30 سنة بالحي الشتوي، بعد توصلها بمعلومات تؤكد تورطه في تزويد المقاهي بالمخدر المذكور، ما مكنها من إيقافه، وقد أسفرت عملية تفتيشه على 200 غرام من الكوكايين وأربعة مليون سنتيم، وآلة لقياس المادة المخدرة .

وأكد ذات المصدر أن الموقوف تمت إحالته على الشرطة القضائية للتحقيق معه، من أجل الكشف عن شركائه في توزيع هذه المادة المخدرة.