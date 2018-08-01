 الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي الأفتر بمراكش بمخدر النفاخة | مجتمع

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي ''الأفتر'' بمراكش بمخدر ''النفاخة''

بعد قرار التجنيد الإجباري بالمغرب..تصعيد خطير: الجزائر تسلم أسلحة جديدة للبوليساريو تُستخدم في حرب العصابات+فيديو وصور | بوليتيك

بعد قرار التجنيد الإجباري بالمغرب..تصعيد خطير: الجزائر تسلم أسلحة جديدة للبوليساريو تُستخدم في

فيديو جد خطير..قنينات كيستخدموه مصابون بأمراض خطيرة كيتباعو في الأسواق والناس كيستعملوه لتخزين مياه الشرب | بووز

فيديو جد خطير..قنينات كيستخدموه مصابون بأمراض خطيرة كيتباعو في الأسواق والناس كيستعملوه لتخزين

الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا | اقتصاد

الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا

ندوة دولية حول العدالة الدستورية يومي 27 و 28 شتنبر بمراكش | بوليتيك

ندوة دولية حول العدالة الدستورية يومي 27 و 28 شتنبر بمراكش

حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس | دولي

حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس

فيديو جد صادم وخطير..شوفو الحكرة: كونترول لاح شاب من الحافلة وهي كتحرك فتازة | بووز

فيديو جد صادم وخطير..شوفو الحكرة: ''كونترول'' لاح شاب من الحافلة وهي كتحرك فتازة

إغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى طنجة المدينة ابتداء من يوم الأحد المقبل | مجتمع

إغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى طنجة المدينة ابتداء من يوم الأحد المقبل

المجلس الإقليمي لتيزنيت يصادق على تحويل وعاء عقاري للمياه والغابات لإنشاء مستشفى بتافراوت | مجتمع

المجلس الإقليمي لتيزنيت يصادق على تحويل وعاء عقاري للمياه والغابات لإنشاء مستشفى بتافراوت

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 17:37 الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا | اقتصاد
الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا
انطلقت مساء أمس الاثنين في أوترانتو جنوب إيطاليا، الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط، الذي اختار منظموه المغرب ليكون ضيف شرف هذه السنة. وافتتح هذا المهرجان بتنظيم ندوة حول موضوع '' الأخبار

شوف تيفي و.م.ع

انطلقت مساء أمس الاثنين في أوترانتو جنوب إيطاليا، الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط، الذي اختار منظموه المغرب ليكون ضيف شرف هذه السنة.
وافتتح هذا المهرجان بتنظيم ندوة حول موضوع '' الأخبار الزائفة .. و صعوبة البحث عن الحقيقة''، و التي تم خلالها تسليط الضوء عن المشاكل والعراقيل التي تعترض الصحافيين بمختلف المنابر الإعلامية في متابعة و إيصال المعلومة للرأي العام .

وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يشارك فيه صحافيون من مختلف دول المتوسط و باحثون ودبلوماسيون، إلى غاية 16 شتنبر الجاري بمناقشة مواضيع من قبيل '' من أجل متوسط جديد : الحوار ، التحديات والفرص'' - ''الإسلام وأوروبا'' - ''المتوسط و اتحاد المغرب العربي : ورهان الاندماج و الاستقرار السياسي و الاقتصادي''.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي تنظم بتعاون مع الجمعية الوطنية للصحافيين الإيطاليين، ورشات عمل و تقديم كتب تتناول قضايا المتوسط ، من بينها الهجرة باعتبارها موضوعا يحظى باهتمام المجتمع الإيطالي .

و ستتوج فعاليات هذا الحدث ، بتوزيع جوائز على صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، تقديرا لأعمالهم التي تتناول على الخصوص قضايا الهجرة و الأمن والإرهاب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

و يشكل المهرجان الذي ينظم تحت شعار ''منطقة المتوسط: التحديات والفرص''، مناسبة لبحث السبل الكفيلة برفع التحديات الإعلامية التي يواجهها الصحافيون في منطقة المتوسط، من خلال إيجاد الصيغ الملائمة للحوار بين الصحافيين في ضفتي المتوسط، وتبادل وجهات النظر حول الوقائع والقضايا الراهنة بالمنطقة.

كما ستسمح هذه التظاهرة بتعزيز المعرفة المتبادلة للحضارات في الضفتين الشمالية و الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، و التقريب بين الثقافات، وكذا تقليص الهوة بين الثقافة الإسلامية ونظيرتها الغربية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إيطاليا صحافة ثقافة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب في المركز الرابع عربيا في ترتيب مؤشر السلم العالمي | اقتصاد

المغرب في المركز الرابع عربيا في ترتيب مؤشر السلم العالمي

أورنج تواكب الشباب المقاولين في الدورة الثامنة للمقاول الإجتماعي بإفريقيا والشرق الأوسط | اقتصاد

''أورنج'' تواكب الشباب المقاولين في الدورة الثامنة للمقاول الإجتماعي بإفريقيا والشرق الأوسط

جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بأكثر من 39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر | اقتصاد

جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بأكثر من 39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة | اقتصاد

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وقفة احتجاجية لصحاب الطاكسيات وسط كازا: بغينا نعَيشُو ولادنا وخذاو لينا البيرميات.. | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

وقفة احتجاجية لصحاب الطاكسيات وسط كازا: ''بغينا نعَيشُو ولادنا وخذاو لينا البيرميات..''

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم | خارج البلاطو

عيوش يرد على شائعات وصفه معارضي الدارجة بالكلاب ..أنا كنحترم المغاربة و ربي لي عارفني واش مسلم

لأول مرة في المغرب.. WHIRLPOOL تقدم أجهزتها الجديدة وهذه أهم مميزاتها | مال و أعمال

لأول مرة في المغرب.. WHIRLPOOL تقدم أجهزتها الجديدة وهذه أهم مميزاتها

الأزمي عمدة فاس شاعل: هاذوك اللي قالوا فاس ماتت أنا غادي نوض ليهم لأني عارف شكون موراهم وماخايفش منهم | بــووز

الأزمي عمدة فاس شاعل: هاذوك اللي قالوا فاس ماتت أنا غادي نوض ليهم لأني عارف شكون موراهم وماخايفش منهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي الأفتر بمراكش بمخدر النفاخة | مجتمع
منذ 16 دقيقة

عاجل..رجال الحموشي يطيحون بالمزود الرئيسي لمقاهي ''الأفتر'' بمراكش بمخدر ''النفاخة''

بعد قرار التجنيد الإجباري بالمغرب..تصعيد خطير: الجزائر تسلم أسلحة جديدة للبوليساريو تُستخدم في حرب العصابات+فيديو وصور | بوليتيك

بعد قرار التجنيد الإجباري بالمغرب..تصعيد خطير: الجزائر تسلم أسلحة جديدة للبوليساريو تُستخدم في

فيديو جد خطير..قنينات كيستخدموه مصابون بأمراض خطيرة كيتباعو في الأسواق والناس كيستعملوه لتخزين مياه الشرب | بووز

فيديو جد خطير..قنينات كيستخدموه مصابون بأمراض خطيرة كيتباعو في الأسواق والناس كيستعملوه لتخزين

الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا | اقتصاد

الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.