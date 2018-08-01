الأخبار الزائفة..الإسلام وأوربا والهجرة يخيمون على مهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا ﻿

انطلقت مساء أمس الاثنين في أوترانتو جنوب إيطاليا، الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط، الذي اختار منظموه المغرب ليكون ضيف شرف هذه السنة. وافتتح هذا المهرجان بتنظيم ندوة حول موضوع '' الأخبار

شوف تيفي و.م.ع

انطلقت مساء أمس الاثنين في أوترانتو جنوب إيطاليا، الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط، الذي اختار منظموه المغرب ليكون ضيف شرف هذه السنة.

وافتتح هذا المهرجان بتنظيم ندوة حول موضوع '' الأخبار الزائفة .. و صعوبة البحث عن الحقيقة''، و التي تم خلالها تسليط الضوء عن المشاكل والعراقيل التي تعترض الصحافيين بمختلف المنابر الإعلامية في متابعة و إيصال المعلومة للرأي العام .

وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يشارك فيه صحافيون من مختلف دول المتوسط و باحثون ودبلوماسيون، إلى غاية 16 شتنبر الجاري بمناقشة مواضيع من قبيل '' من أجل متوسط جديد : الحوار ، التحديات والفرص'' - ''الإسلام وأوروبا'' - ''المتوسط و اتحاد المغرب العربي : ورهان الاندماج و الاستقرار السياسي و الاقتصادي''.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي تنظم بتعاون مع الجمعية الوطنية للصحافيين الإيطاليين، ورشات عمل و تقديم كتب تتناول قضايا المتوسط ، من بينها الهجرة باعتبارها موضوعا يحظى باهتمام المجتمع الإيطالي .

و ستتوج فعاليات هذا الحدث ، بتوزيع جوائز على صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط، تقديرا لأعمالهم التي تتناول على الخصوص قضايا الهجرة و الأمن والإرهاب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

و يشكل المهرجان الذي ينظم تحت شعار ''منطقة المتوسط: التحديات والفرص''، مناسبة لبحث السبل الكفيلة برفع التحديات الإعلامية التي يواجهها الصحافيون في منطقة المتوسط، من خلال إيجاد الصيغ الملائمة للحوار بين الصحافيين في ضفتي المتوسط، وتبادل وجهات النظر حول الوقائع والقضايا الراهنة بالمنطقة.

كما ستسمح هذه التظاهرة بتعزيز المعرفة المتبادلة للحضارات في الضفتين الشمالية و الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، و التقريب بين الثقافات، وكذا تقليص الهوة بين الثقافة الإسلامية ونظيرتها الغربية.