 ندوة دولية حول العدالة الدستورية يومي 27 و 28 شتنبر بمراكش ﻿
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ندوة دولية حول العدالة الدستورية يومي 27 و 28 شتنبر بمراكش

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 17:34 ندوة دولية حول العدالة الدستورية يومي 27 و 28 شتنبر بمراكش | بوليتيك
ندوة دولية حول العدالة الدستورية يومي 27 و 28 شتنبر بمراكش
تعقد المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، يومي 27 و28 شتنبر بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، ندوة دولية حول ''الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية

شوف تيفي و.م.ع

تعقد المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، يومي 27 و28 شتنبر بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، ندوة دولية حول ''الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة''.

وأفاد بلاغ للمحكمة الدستورية، أن هذه الندوة الدولية التي تنظم تحت الرعاية الملكية، ستعرف مشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات، إلى جانب رؤساء وأمناء الاتحادات القارية ذات الصلة فضلا عن مشاركة شخصيات مغربية مرموقة.

وأضاف البلاغ، أن المشاركين سيتداولون حول التجارب الوطنية المتعلقة بآليات الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، في إطار ما ترمي إليه المحكمة الدستورية المغربية من إرساء دينامية مستمرة، للتفكير في قضايا الولوج إلى العدالة الدستورية حماية للحقوق والحريات.

 

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