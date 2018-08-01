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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 17:17 حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس | دولي
حصري..ناشطة صحراوية مغربية تتعرض لاعتداء سافر على يد انفصاليين بمطار لاس بالماس
تعرضت الناشطة الحقوقية الصحراوية عائشة رحال، مساء أمس الاثنين، لاعتداء سافر،على يد انفصاليين تابعين لجبهة البوليساريو بمطار لاس بالماس غران كاناريا وهي مدينة إسبانية تقع في جزيرة كناريا الكبرى

''شوف تيفي''

تعرضت الناشطة الحقوقية الصحراوية عائشة رحال، مساء أمس الاثنين، لاعتداء سافر،على يد انفصاليين تابعين لجبهة البوليساريو بمطار لاس بالماس غران كاناريا وهي مدينة إسبانية تقع في جزيرة كناريا الكبرى في المحيط الأطلسي.

وأوضحت عائشة رحال التي تشغل منصب رئيسة جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أنها حلت بمطار لاس بالماس قادمة من مدينة العيون، وتفاجأت بقيام العشرات من الانفصاليين، بإهانتها والاعتداء عليها بالضرب.

وأكدت الناشطة الحقوقية رحال وهي تتحدث بنبرة غاضبة أن سبعة رجال انفصاليين يحملون أعلام الكيان الوهمي، قاموا بمحاصرتها والاعتداء عليها بالضرب، ما دفع بالشرطة الإسبانية إلى التدخل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نساء صحراويات الانفصاليين الشرطة الإسبانية

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