إغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى طنجة المدينة ابتداء من يوم الأحد المقبل ﻿

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية ، أنه سيقوم ابتداء من يوم الأحد المقبل بإغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى محطة طنجة المدينة .

''شوف تيفي''

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية ، أنه سيقوم ابتداء من يوم الأحد المقبل بإغلاق محطة طنجة مغوغة وتحويل أنشطتها إلى محطة طنجة المدينة .

وأضاف المكتب في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار أشغال تمديد السكك الحديدية على مستوى ورشة الصيانة بمنطقة مغوغة، والتي من شأنها أن تمس بناية المسافرين بمحطة طنجة مغوغة. وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تحويل كل خدمات نقل المسافرين إلى محطة طنجة -المدينة، التي ستؤمن مجموع الرحلات ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه والتي تهم وجهة طنجة - الدار البيضاء ووجهة طنجة - فاس ، ووجهة طنجة - مراكش وكذا وجهة طنجة - ميناء طنجة المتوسط.

وأشار المكتب إلى أنه وعيا منه بالإزعاج الذي قد يسببه تحويل نشاط محطة مغوغة نحو محطة طنجة المدينة، يدعم المكتب عمليات إعلام المسافرين، ويدعو زبناءه الكرام للاستعلام عبر فرقه بالمحطات وعلى متن القطارات، أو من خلال موقعه الالكتروني ( www.oncf-voyages.ma ) أو عبر الاتصال بمركز علاقة الزبناء 2255.