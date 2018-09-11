المجلس الإقليمي لتيزنيت يصادق على تحويل وعاء عقاري للمياه والغابات لإنشاء مستشفى بتافراوت ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المجلس الإقليمي لتيزنيت صادق يوم أمس الإثنين 10 شتنبر 2018 في دورته العادية على قرار يقضي بتوفير وعاء عقاري لإحداث مستشفى محلي بمدينة تافراوت،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المجلس الإقليمي لتيزنيت صادق يوم أمس الإثنين 10 شتنبر 2018 في دورته العادية على قرار يقضي بتوفير وعاء عقاري لإحداث مستشفى محلي بمدينة تافراوت، نتيجة النقص الحاد الذي تعاني منه ساكنة الدائرة الجبلية التي تضطر لقطع مئات الكيلومترات من أجل الاستشفاء بمدينة تيزنيت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء هذا القرار بعد استحالة توسيع المستوصف المحلي بتافراوت نتيجة ضيق الحيز المكاني الذي شيد عليه، وكان من الضروري البحث عن مكان آخر بديل لتشييد مستشفى بمواصفات و معايير جيدة يستجيب لتطلعات الساكنة، ويلبي احتياجاتهم المتزايدة على الخدمات الصحية.

ورأى عدد من المتدخلين في الدورة أن إنشاء مستشفى بتافراوت سيحد بشكل كبير من نزيف الأرواح، التي يخلفها غياب أدوات التطبيب والعلاج بالمنطقة، خاصة في الحالات المرضية الاستعجالية مثل الإصابات بلذغات الأفاعي ولسعات العقارب، التي يحتاج أصحابها تدخلا طبيا عاجلا.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس المجلس الإقليمي ''عبد الله الغازي'' اقترح على بقية الأعضاء و المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر البحث عن قطعة أرضية بمساحة 4 هكتارات خالية من مختلف التعرضات لإنشاء هذا المشروع الصحي الذي سيخفف من الضغط على المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، وتم تكليف لجنة خاصة لتتبع هذا الملف والبحث عن وعاء عقاري مناسب لاحتضان المؤسسة الصحية الجديدة التي سترى النور في قادم الأيام طبقا للظهير الشريف لسنة 1917 .