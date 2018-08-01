 هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي ﻿
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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 16:32 هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي | حوادث و حقوق
هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف رجل أمن تابع للمنطقة الأمنية بشيشاوة عن العمل، وذلك إثر تورطه في عملية سرقة هاتف سائح أجنبي الأسبوع الماضي بالمطار الدولي

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف رجل أمن تابع للمنطقة الأمنية بشيشاوة عن العمل، وذلك إثر تورطه في عملية سرقة هاتف سائح أجنبي الأسبوع الماضي بالمطار الدولي لمدينة أكادير.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء قرار توقيف الشرطي بعدما تمت إحالته على السجن المحلي بمدينة أيت ملول بعد انتهاء التحقيق التمهيدي معه من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المنطقة الإقليمية بإنزكان، وعرضه على وكيل الملك بابتدائية المدينة الذي قرر إيداعه السجن في انتظار انطلاق جلسات محاكمته من أجل المشاركة في السرقة.

يشار أن حيثيات هذه القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، حينما أقدم أحد المسافرين الأجانب الذي يحمل الجنسية العراقية على وضع شكاية يفيد فيها بضياع هاتفه المحمول في ظروف غير معلومة أثناء إجراءات العبور بالمطار الدولي لأكادير، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التقنية التي أنجزت عن الاشتباه في تورط شرطيين يعملان في إطار عملية ''مرحبا 2018'' في إخفاء الهاتف بعدما عثرا عليه داخل المطار.

هذا، وتم الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات وظروف هذه القضية المثيرة، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل عقوبات تأديبية في حقهما.

‫شوف تيفي

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