وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش ﻿

شرعت وزارة المالية في توسيع عمليات حجزها على سيارات المغاربة المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم إلى تأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل القيام ببيع سياراتهم، حسب ما كشفته يومية

شوف تيفي

شرعت وزارة المالية في توسيع عمليات حجزها على سيارات المغاربة المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم إلى تأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل القيام ببيع سياراتهم، حسب ما كشفته يومية "المساء" الصادرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضحت اليومية أن مجموعة من مالكي السيارات توصلوا بإشعارات بكون السيارات التي توجد في ملكيتهم محجوز عليها ولا يمكن التصرف فيها أو بيعها قبل تأدية ما بذمتهم من الرسوم السنوية على الخدمات الجماعية للمنازل التي توجد في ملكيتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواطنين قاموا باقتناء سيارات مستعملة قبل أن يفاجؤوا بكونها محجوز عليها من طرف الخزينة العامة التابعة لوزارة المالية، بسبب ديون ضرائب لم يسددها البائع، ما دفعهم إلى مراجعة البائعين الذين كانوا يجهلون كون سياراتهم محجوز عليها قبل بيعها، حيث عمدت وزارة المالية إلى توجيه رسائل إلى المعنيين بالأمر تخبرهم بكون سياراتهم محجوز عليها من طرف الدولة بناء على المواد 73 و74 من مدونة تحصيل الديون العمومية.