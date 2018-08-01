وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا ﻿

شارك وفد مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا، الذي ترأسه أمس الاثنين، بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، العاهل الإسباني الملك فليبي السادس .

شوف تيفي و.م.ع

شارك وفد مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا، الذي ترأسه أمس الاثنين، بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، العاهل الإسباني الملك فليبي السادس .

وضم الوفد المغربي الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وسفيرة المملكة بمدريد كريمة بنيعيش وعادل البويحياوي قاضي الاتصال المغربي في إسبانيا، بالإضافة إلى شخصيات قضائية أخرى .

وجاءت مشاركة أعضاء الوفد المغربي الذين تقدموا للسلام على العاهل الإسباني بهذه المناسبة، بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية كارلوس ليسميس سيرانو.

وعقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، على هامش حفل افتتاح السنة القضائية، جلسة عمل مع المدعي العام للدولة في إسبانيا، ماريا خوسيه سيغارا كريسبو .

وأكد رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية في كلمته، على أهمية الدستور الإسباني باعتباره يجسد قيم ومبادئ الحرية والتعايش، وقال " إن قيمة دولة الحق والقانون بكل ما تقتضيه تظل ضرورية ولا غنى عنها كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ وقيم الديموقراطية " .

وقد مكن التعاون القضائي الذي يربط بين إسبانيا والمغرب عبر العديد من الاتفاقيات القضائية، منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمحكمة العليا، وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسبانيا، من تنظيم العديد من المبادرات وأنشطة التعاون والتبادل بين الجانبين .