 وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي | حوادث و حقوق

هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي

وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش | بوليتيك

وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش

وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا | بوليتيك

وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا

حجز 4 أطنان من الماحيا وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

حجز 4 أطنان من ''الماحيا'' وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها

(وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو | بوليتيك

(وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو

عاجل..نشرة إنذارية : أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في العديد من أقاليم المملكة | مجتمع

عاجل..نشرة إنذارية : أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في العديد من أقاليم

الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها | بوليتيك

الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها

تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء | بوليتيك

تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء

ملكة جمال مغربية مقيمة بالإمارات وراء حادث قتل طفلين بعد دهسهما بسيارة فاخرة بمراكش | حوادث و حقوق

ملكة جمال مغربية مقيمة بالإمارات وراء حادث قتل طفلين بعد دهسهما بسيارة فاخرة بمراكش

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 15:54 وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا | بوليتيك
وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا
شارك وفد مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا، الذي ترأسه أمس الاثنين، بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، العاهل الإسباني الملك فليبي السادس .

شوف تيفي و.م.ع

شارك وفد مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا، الذي ترأسه أمس الاثنين، بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، العاهل الإسباني الملك فليبي السادس .

وضم الوفد المغربي الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وسفيرة المملكة بمدريد كريمة بنيعيش وعادل البويحياوي قاضي الاتصال المغربي في إسبانيا، بالإضافة إلى شخصيات قضائية أخرى .

وجاءت مشاركة أعضاء الوفد المغربي الذين تقدموا للسلام على العاهل الإسباني بهذه المناسبة، بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية كارلوس ليسميس سيرانو.

وعقد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، على هامش حفل افتتاح السنة القضائية، جلسة عمل مع المدعي العام للدولة في إسبانيا، ماريا خوسيه سيغارا كريسبو .

وأكد رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسبانية في كلمته، على أهمية الدستور الإسباني باعتباره يجسد قيم ومبادئ الحرية والتعايش، وقال " إن قيمة دولة الحق والقانون بكل ما تقتضيه تظل ضرورية ولا غنى عنها كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ وقيم الديموقراطية " .

وقد مكن التعاون القضائي الذي يربط بين إسبانيا والمغرب عبر العديد من الاتفاقيات القضائية، منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمحكمة العليا، وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسبانيا، من تنظيم العديد من المبادرات وأنشطة التعاون والتبادل بين الجانبين .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اسبانيا قضاء الملك كارلوس فارس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش | بوليتيك

وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش

(وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو | بوليتيك

(وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو

الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها | بوليتيك

الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها

تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء | بوليتيك

تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة في المغرب.. WHIRLPOOL تقدم أجهزتها الجديدة وهذه أهم مميزاتها | مال و أعمال
منذ 19 دقيقة

لأول مرة في المغرب.. WHIRLPOOL تقدم أجهزتها الجديدة وهذه أهم مميزاتها

الأزمي عمدة فاس شاعل: هاذوك اللي قالوا فاس ماتت أنا غادي نوض ليهم لأني عارف شكون موراهم وماخايفش منهم | بــووز

الأزمي عمدة فاس شاعل: هاذوك اللي قالوا فاس ماتت أنا غادي نوض ليهم لأني عارف شكون موراهم وماخايفش منهم

وزارة التعليم ترد بقوة على تصريحات آباء وامهات تلاميذ مؤسسة الحي الصناعي ببني ملال | بــووز

وزارة التعليم ترد بقوة على تصريحات آباء وامهات تلاميذ مؤسسة الحي الصناعي ببني ملال

خلافا لما صرح به عيوش:فؤاذ ابو علي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يقصف وزير التعليم: البريوات و المسمن فالمقررات المدرسية كارثة ومهزلة في حق المغاربة | بــووز

خلافا لما صرح به عيوش:فؤاذ ابو علي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يقصف وزير التعليم: البريوات و المسمن فالمقررات المدرسية كارثة ومهزلة في حق المغاربة

﻿

آخر المستجدات

هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

هذه آخر مستجدات قضية الشرطيين المتورطين في سرقة هاتف سائح عراقي بمطار أكادير الدولي

وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش | بوليتيك

وزارة المالية تحجز سيارات المغاربة المتهربين من الضرائب وها أشنو غادي يوقع ليهم إيلى مخلصوش

وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا | بوليتيك

وفد مغربي رفيع المستوى يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا

حجز 4 أطنان من الماحيا وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

حجز 4 أطنان من ''الماحيا'' وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.