 حجز 4 أطنان من ''الماحيا'' وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها ﻿
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حجز 4 أطنان من ''الماحيا'' وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 15:51 حجز 4 أطنان من الماحيا وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
حجز 4 أطنان من ''الماحيا'' وتوقيف شخصين حصيلة مداهمة معمل سري باشتوكة أيت بها
في إطار سياستها الرامية إلى محاربة المخدرات بكل أشكالها ووضع حد لترويجها وبيعها تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، مساء أمس الاثنين، من ضبط حوالي 4 أطنان من مسكر ماء الحياة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

في إطار سياستها الرامية إلى محاربة المخدرات بكل أشكالها ووضع حد لترويجها وبيعها تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، مساء أمس الاثنين، من ضبط حوالي 4 أطنان من مسكر ماء الحياة ''الماحيا'' وذلك على إثر مداهمة معمل سري لتصنيع وتقطير هذه المادة بحي ''التوامة'' بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت بها.

وأكدت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن تفكيك هذا المخبأ السري جاء بعد توصل مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ببيوكرى بإخبارية، تفيد بتواجد شخصين يستغلان أحد المنازل في إعداد مواد مشبوهة، وترويجها وتوزيعها بالمنطقة.

وبناءا على هذه المعطيات الدقيقة، تم التنسيق بين مختلف مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة المختصة، والتي أعطت تعليماتها بمباشرة العمل ومداهمة المكان المذكور.

وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف شخصين داخل المعمل السري، وحجز ما يناهز 3 أطنان من التين المخمر داخل براميل معدة لهذا الغرض، وطن من مسكر ماء الحياة جاهزة للتوزيع والترويج، ومبالغ مالية مهمة من عائدات بيع هذه المادة، علاوة على ضبط مجموعة من التجهيزات والأدوات التي تستعمل في صناعة ''الماحيا'' وتقطيرها.

وأحيل الموقوفان على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول التهم المنسوبة لهما، وتحديد هوية باقي شركائهما، والجهات التي تستفيد من هذه العملية في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها حجز 4 أطنان ماء الحياة تفكيك معمل سري توقيف شخصين

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