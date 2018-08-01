 (وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو ﻿
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(وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 15:35 (وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو | بوليتيك
(وشهد شاهد من أهلها) خطير.. صراع المخدرات يحتدم فوق التراب الجزائري بين وزيرين في حكومة البوليساريو
صدق وٓصْفُ ''المرتزقة'' في حق زعماء الكيان الانفصالي بالصحراء المغربية!.. لم تكفيهم الأموال التي تضخ في أرصدتهم البنكية تحت غطاء المساعدات الإنسانية الدولية لمحتجزي المخيمات، فراحوا يتصارعون حول

شوف تيفي

صدق وٓصْفُ "المرتزقة" في حق زعماء الكيان الانفصالي بالصحراء المغربية!.. لم تكفيهم الأموال التي تضخ في أرصدتهم البنكية تحت غطاء المساعدات الإنسانية الدولية لمحتجزي المخيمات، فراحوا يتصارعون حول عائدات تجارة وتهريب المخدرات داخل هذه المخيمات، والخطير في الأمر أن حمى الصراع تدور رحاها بين من سمتهما الجزائر وزيران للداخلية والدفاع في حكومة "الوهم" التي تتصرف بعقلية إدارة العصابات.

وكشف التراشق الإعلامي بينهم إلى تفجير مجموعة من الفضائح ، آخرها أن المسمى وزير الدفاع في كيان البوليساريو الانفصالي، اضطره صراع المخدرات مع وزير الداخلية، إلى إخراج عصابة الدرك من المخيمات الذي اشتدت فيها حمى تجارة وتهريب هذه الممنوعات، وذلك عقب التدخلات المباشرة لوزير الداخلية في شؤون سلاح الدرك المحسوب على وزير الدفاع، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية أن المعني بالأمر، أي وزير الداخلية، يتصرف وكأن التشكيلات الأمنية الموجودة في المخيم يجب عليها الرضوخ لأوامره المباشرة بصفته رئيس الخلية الأمنية، في سلوك يخفي حقيقة الأموال والعائدات التي يتم جنيها من وراء هذا النشاط المشبوه فوق التراب الجزائري.

وتعالت أصوات منددة من داخل جبهة البوليساريو، بالسلوك المشبوه لعدد من قادة هذا الكيان المرتزق على حساب معاناة المحتجزين، وضمنهم وزير الداخلية الذي يبدي تساهلا في إخماد صراعات مهربي المخدرات عن المخيم وتهاونه المقصود في محاربة لوبيات وزارة الداخلية التي يدير شؤونها وكأنه يدير عصابة.

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شوف تيفي الصحراءالمغربية الكيان الانفصالي المخدرات التراب الجزائري حكومة البوليساريو لوبيات وزارة الداخلية مجموعة من الفضائح معاناة المحتجزين

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