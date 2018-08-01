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الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 15:25 الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها | بوليتيك
الهيني: المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها
صرح المحامي محمد الهيني لـ ''شوف تيفي'' متحدثا عن ملف توفيق بوعشرين أو ما بات يعرف بـ ''فيديوهات الجنس مقابل العمل'' أن '' المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها في

شوف تيفي

صرح المحامي محمد الهيني لـ "شوف تيفي" متحدثا عن ملف توفيق بوعشرين أو ما بات يعرف بـ "فيديوهات الجنس مقابل العمل" أن " المختبر العلمي للدرك الملكي أنصف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحياديتها في الملف".

وأضاف الهيني أن " التقرير أكد أن الخصائص التقنية للفيديوهات المخزنة في القرص الصلب الخارجي بالمقارنة مع تلك المضمنة في الأقراص المدمجة المرفقة بتقرير مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية للفرقة الوطنية جاءت متطابقة فيما بينها، وأنه لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني في مضمونها".

وأكد المحامي الهيني "هذا الاستنتاج يصب في صالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وينصف الضحايا بعد انتظار للتقرير المختبري دام لأزيد من شهرين، مما يؤكد صحة الفيديوهات وليست بها شبهة فبركة أو تزوير كما ادعى دفاع بوعشرين في وقت سابق".

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شوف تيفي المغرب المحامي الهيني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف توفيق بوعشرين فيديوهات الجنس مقابل العمل المختبر العلمي للدرك الملكي

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