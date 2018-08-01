 تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء ﻿
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تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء | بوليتيك

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تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 14:19 تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء | بوليتيك
تنصيب الكاتب العام الجديد لولاية جهة العيون الساقية الحمراء
تم أمس الاثنين بمقر ولاية العيون، تنصيب ابراهيم بوتميلات كاتبا عاما جديدا لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، خلفا لبوعبيد الكراب الذي تم تعيينه مؤخرا عاملا على إقليم شيشاوة .

شوف تيفي و.م.ع

تم أمس الاثنين بمقر ولاية العيون، تنصيب ابراهيم بوتميلات كاتبا عاما جديدا لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، خلفا لبوعبيد الكراب الذي تم تعيينه مؤخرا عاملا على إقليم شيشاوة .

ودعا والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون يحظيه بوشعاب، كافة السلطات المحلية، والمنتخبين، والأعيان، وشيوخ القبائل الصحراوية، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني، إلى مد يد العون للكاتب العام الجديد ومساعدته على القيام بمهامه الجديدة في أحسن الظروف.

كما نوه الوالي خلال هذا الحفل الذي حضره عدد من المنتخبين والأعيان ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني ، بالعمل الذي قام به سلفه بوعبيد الكراب متمنيا له التوفيق في عمله الجديد .

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