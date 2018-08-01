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ملكة جمال مغربية مقيمة بالإمارات وراء حادث قتل طفلين بعد دهسهما بسيارة فاخرة بمراكش

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 14:01 ملكة جمال مغربية مقيمة بالإمارات وراء حادث قتل طفلين بعد دهسهما بسيارة فاخرة بمراكش | حوادث و حقوق
ملكة جمال مغربية مقيمة بالإمارات وراء حادث قتل طفلين بعد دهسهما بسيارة فاخرة بمراكش
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، متابعتها لحادثة السير التي تسببت في مصرع طفلين يعيشان حالة التشرد والحرمان والتخلي عنهما ، والتي جرت فصولها في الساعات الأولى من صباح السبت

"شوف تيفي"

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، متابعتها لحادثة السير التي تسببت في مصرع طفلين يعيشان حالة التشرد والحرمان والتخلي عنهما ، والتي جرت فصولها في الساعات الأولى من صباح السبت 08 شتنبر بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جيليز بمراكش بالقرب من كلية العلوم السملالية، إثر تعرضهما للدهس من طرف سيارة فارهة تعود ملكيتها لفتاة معروفة في الوسط الاجتماعي مقيمة بدولة خليجية.

وأوضحت الجمعية من خلال بلاغ لها، أمس الاثنين، أن شهودا عاينوا الحادث، أكدوا أن سيارة من نوع "رونج روفر" تقودها فتاة في حالة غير طبيعية برفقة أحد الاشخاص، اخترقت المدارة والرصيف لتدهس الضحيتين اللذين فارقا الحياة في الحين .

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، تسجيلها لحزنها الشديد مصرع طفلين مفروض أن توفر لهم الرعاية الاجتماعية، ومأوى عوض حالة التشرد، مطالبة بتفعيل القانون و ترتيب الجزاءات القانونية في حق السائقة وعدم إفلاتها من المحاسبة.
وعلاقة بالموضوع، فقد أكدت مصادر محلية أن الشابة المتسببة في الحادثة، هي مغربية مقيمة بالإمارات سبق لها الفوز بجائزة ملكة الجمال، وقد قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن المحلي لوداية بعد متابعتها من أجل القيادة في حالة سكر والسرعة المفرطة.

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