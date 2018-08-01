حصري..المحامي الهيني يضع شكاية يتهم فيها حنان باكور وعفاف البرناني وأمال الهواري المصرحات في ملف بوعشرين بشهادة الزور بعد الكشف عن تقرير الخبرة ﻿

أكد المحامي محمد الهيني المحامي المكلف بالدفاع عن المطالبات بالحق المدني بملف توفيق بوعشرين، أن ''حنان باكور'' و''عفاف برناني'' و''أمال الهواري'' تنتظرهم عقوبات جنائية بسبب شهادة الزور بعد صدور تقرير

"شوف تيفي"

أكد المحامي محمد الهيني المحامي المكلف بالدفاع عن المطالبات بالحق المدني بملف توفيق بوعشرين، أن "حنان باكور" و"عفاف برناني" و"أمال الهواري" تنتظرهم عقوبات جنائية بسبب شهادة الزور بعد صدور تقرير الخبرة الجنائية المؤكد لصحة فيديوهاتهن، ولهذا قرر التقدم بشكاية في الموضوع.

وأوضح المحامي الهيني أن "حنان باكور" و "عفاف برناني و "أمال الهواري" وبعدما أنكرن لأكثر من سبعة أشهر أن يكن المعنيات بفيديوهات الاتجار في البشر البارزة فيها صورهن وأصواتهن بشكل واضح، ورغم اعتراف أغلبهن بالجرائم الواقعة عليهن في محاضر الشرطة القضائية واختيارهن أمام المحكمة أسلوب الهروب إلى الأمام وإنكار الجريمة بعد التفاوض مع المتهم ودفاعه، بزغت شمس الحقيقة الساطعة في الملف والتي تؤكد أن الفيديوهات الخاصة بهن صحيحة ولا تشوبها أي شائبة ولم يشملها أي تعديل أو تغيير أو تحريف، مشيرا إلى أن الرأي العام، ينتظر أن يتم تحريك المتابعات بحقهن بسبب إدلائهن بشهادة الزور طبقا للفصل 368 من القانون الجنائي الذي عرف

شهادة الزور بـ " أنها هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية".

وأبرز الهيني أن الفصل 369 من القانون الجنائي، يؤكد أن من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، وإذا ما ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي محمد الهيني المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، أكد لـ "شوف تيفي" أن تقرير الخبرة العلمية التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمدير السابق لجريدة أخبار اليوم، أسقط كل الأكاذيب بالدليل العلمي والتقني، وخلص إلى أن الفيديوهات صحيحة ولم يشبها أي تغيير أو تحريف أو تزوير، موضحا أن نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات، تعتبر انتصارا للحقيقة والعدالة، وهي تؤكد أن الفيديوهات صحيحة 100 في المائة ولم يمسسها أي تغيير أو "مونطاج" وقد تم تصويرها من زاوية واحدة، مشيرا إلى أن هذه الخبرة أكدت على أن المتهم هو الظاهر بها.