 إسماعيل العلوي: ''بريوات'' و''غريبة'' لي ناضت عليها ضجة كلمات عربية قحة لا لبس فيها ﻿
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إسماعيل العلوي: ''بريوات'' و''غريبة'' لي ناضت عليها ضجة كلمات عربية قحة لا لبس فيها

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 13:07 إسماعيل العلوي: بريوات وغريبة لي ناضت عليها ضجة كلمات عربية قحة لا لبس فيها | بوليتيك
إسماعيل العلوي: ''بريوات'' و''غريبة'' لي ناضت عليها ضجة كلمات عربية قحة لا لبس فيها
قال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين إسماعيل العلوي في اتصال مع ''شوف تيفي'' : ''إننا سنرى إطار القانون الجديد حول التعليم المطروح أمام البرلمان

شوف تيفي

قال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين إسماعيل العلوي في اتصال مع ''شوف تيفي'' : ''إننا سنرى إطار القانون الجديد حول التعليم المطروح أمام البرلمان وعندما يقطع المراحل كلها، بلا شك سيكون النقاش فيه في الغرفتين''، متمنيا أن يكون النقاش على مستويات مختلفة في أندية وجمعيات وفي مناسبات عديدة، لأنه في حاجة إلى ''تنقيح في بعض الحالات وإلى مراجعة في حالات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، وهي مناسبة متاحة لشعبنا بأن يناقش هذا الأساس، في إطار الجميع سواء من كبر أو صغر شأنه، ونرى آنذاك من المسؤول وكيف وصلنا إلى هذا المستوى، وبلا شك ستكون رجة، عسى أننا نرتقي في السلم ونعود لمستوى لائق لما نطمح إليه وشعبنا''.

وفي خضم الجدل القائم حول المناهج الدراسية الجديدة التي تضم في مضامينها كلمات باللهجة الدارجة،''غريبة'' و ''بريوات'' أكد العلوي في حديثه أن ''النقاش الدائر حول الدارجة ما هو إلا ''هضرة خاوية'' بكل صراحة، خصوصا أن الضجة قامت على بعض المصطلحات التي تهم بعض أسماء الطعام هي منبثقة من العربية، هذه كلمات عربية قحة''، مؤكدا أنه يجب على المنتقدين أن يعودوا إلى القواميس العربية الشهيرة وسيرون أن ''البغرير'' منبثق من فعل عربي صحيح، أما الباقي من نفس الطينة كـ''غريبة'' وغيرها، مضيفا أن هذا نص بسيط معمول للأطفال الصغار من أجل أن يرتقوا من مصطلحات بالدارجة إلى مصطلحات قريبة من الدارجة في العربية الفصحى.

وأضاف إسماعيل العلوي أن هذه أشياء معمول بها في جميع البلدان والمجتمعات، ولا يرى سببا لهذه الضجة التي في نظره مفتعلة ليس إلا، مشيرا إلى أن اللغة العربية لديها من يدافع عنها ويصونها ''الله يكثر من أمثالهم''، مؤكدا أنه ليس بهذه الطريقة سنصون اللغة، لأن كل هذا يبين على جهل بعض الناس الذين يختلقون هذه الضجة.

وعن الجملة الشهيرة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي ''تذهب إلى الحمام لتسخن عظيماتها'' قال إسماعيل معلقا عليها أن هذه عربية صحيحة لا على مستوى تركيب الجملة أو في أصل المصطلحات، فتصغير العظم بصيغة الجمع ليس فيها أي لبس، يقول العلوي.

 

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اسماعيل العلوي قيادي المغرب الدارجة شوف تيفي المغرب

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