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عاجل...نفوق حوالي 25 رأس غنم في حادثة سير مروعة باشتوكة أيت بهاصور | حوادث و حقوق

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عاجل...نفوق حوالي 25 رأس غنم في حادثة سير مروعة باشتوكة أيت بها''صور''

بتاريــخ : 11 شتنبر 2018 / 12:48 عاجل...نفوق حوالي 25 رأس غنم في حادثة سير مروعة باشتوكة أيت بهاصور | حوادث و حقوق
عاجل...نفوق حوالي 25 رأس غنم في حادثة سير مروعة باشتوكة أيت بها''صور''
تسبب سائق سيارة خفيفة في نفوق أزيد من 25 رأس غنم، وذلك في حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل في الطريق المؤدية لمطار أكادير الدولي على مستوى دوار ''توكناو'' بجماعة الصفاء إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تسبب سائق سيارة خفيفة في نفوق أزيد من 25 رأس غنم، وذلك في حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل في الطريق المؤدية لمطار أكادير الدولي على مستوى دوار "توكناو" بجماعة الصفاء إقليم اشتوكة أيت بها.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فإن صاحب سيارة خفيفة من نوع "سيتروين" كان يسير بسرعة وصفت بالجنونية، قبل أن يتفاجأ بظهور قطيع من الأغنام أمامه على الطريق، ما جعله يدهس عددا منهم، ويحولهم لأشلاء وجثث متناثرة على الطريق في مشهد مفزع.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث خلف نفوق حوالي 25 رأس غنم، والتي تعود ملكيتها لأحد الفلاحين بالدوار السالف الذكر وخلف موتها صدمة كبيرة وآسى عميق لدى الفلاح، باعتبارها مورد رزقه الوحيد الذي يعول عليه لإعالة أسرته وأبنائه.

ومن جانبها حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمكان وقوع الحادث وعاينت قطيع الأغنام النافقة وحررت محضرا رسميا حول النازلة لتحديد المسؤوليات القانونية، فيما جرى نقل الجثث من أجل دفنها تفاديا لسقوطها في أيادي غير آمنة، قد تجعلها موادا للاستهلاك بالأسواق الشعبية المنتشرة بالإقليم، خاصة في مجال الأكلات السريعة وما سيشكل ذلك من خطر على حياة المواطنين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها دهس قطيع أغنام نفوق 25 رأس غنم حادثة سير

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