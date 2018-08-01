مع بداية الموسم الدراسي..ضبط شخص بحوزته أسلحة بيضاء داخل مؤسسة تعليمية بتازة ﻿

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتازة بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الاثنين 10 غشت الجاري، مع شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك لتحديد ظروف

"شوف تيفي"

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتازة بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الاثنين 10 غشت الجاري، مع شخص يبلغ من العمر 41 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ضبطه متلبسا بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء داخل إحدى المؤسسات التعليمية الثانوية بنفس المدينة.

وحسب مصدر مطلع فقد جرى توقيف المعني بالأمر، الذي سبق له الخضوع للعلاج النفسي خلال فترات مختلفة، من قبل الفرقة المختلطة المكلفة بتأمين المؤسسات التعليمية، وبحوزته عصى خشبية، قبل أن تسفر عملية التفتيش داخل حقيبة تعود إليه عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن سكين ومفكي براغي وهاتفين نقالين.

وأكد المصدر ذاته إيداع المعني بالأمر رهن الخبرة الطبية بقسم الأمراض النفسية بالمستشفى المحلي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.